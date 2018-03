Manchester United vs. Sevilla EN VIVO. Los Diablos Rojos y sevillanos se enfrentarán en uno de los partidos más atractivos de esta fecha de octavos de final de la Champions League. En la ida ambos empataron 0-0 y en el Old Trafford y ahora lucharán por ser uno de los clasificados a cuartos de final.



Para el Manchester United vs. Sevilla las estadísticas, puede que no mientan, pues el 70% de los equipos que empatan 0-0 fuera de casa en el partido de ida de una eliminatoria de Champions League, pasan en la siguiente ronda y eso parece saberlo muy bien los 'Diablos Rojos', quienes solo han ha perdido uno de los últimos nueve partidos de la Liga de Campeones contra equipos españoles, contra el Real Madrid en esta fase en 2012-13.



Sin embargo, el Manchester United tiene una sequía de goles cuando enfrenta a los equipos españoles, pues no ha logrado marcar más de un gol en ninguno de sus últimos 15 encuentros de Champions League contra equipos españoles (7 goles en total).

Manchester United 0-0 Sevilla: Resumen y mejores jugadas

En cambio, el Sevilla tendrá que romper el maleficio de no ganar ningún partido en Inglaterra y en esta edición de la Champions League solo logró una sola victoria en sus últimos 12 partidos como visitante.

¿A QUÉ HORA VER MANCHESTER UNITED VS. SEVILLA?



Si no conoces la hora en que se jugará el Manchester United vs. Sevilla, a continuación te ponemos los horarios para que chequees de acuerdo al país donde estás en estos momentos. En Lima se transmitirá a las 2:45pm.



Argentina / 4:45 p.m.

Colombia / 2:45 p.m.

Chile / 4:45 p.m.

España / 8:45 p.m.

Ecuador / 2:45 p.m.

México / 1:45 p.m.

Perú / 2:45 p.m.

Paraguay / 4:45 p.m.

Uruguay / 4:45 p.m.

Estados Unidos / 2:45 p.m. (Florida)

¿DÓNDE PUEDO VER EL MANCHESTER UNITED VS. SEVILLA?



Si estás en el Perú y parte de Latinoamérica, el Manchester United vs. Sevilla se transmitirá EN VIVO vía Fox Sport. Pero si te encuentras en España tienes varias alternativas para poder ver este encuentro de Champions League. Por BeIN Sports y Movistar Tv, canales de pago que te traerán los detalles del partidazo de infarto que se jugarán ambos equipos.



Vía web no te puedes perder todas las jugadas, goles, incidencias, hinchas y hechos curiosos que tendremos en Trome.pe. Además tendrás los datos calientitos de ambos equipos y alineaciones previo al Manchester United vs. Sevilla.

Para el Manchester United vs. Sevilla, el equipo español no podrá contar por lesión con Jesús Navas, el francés Sébastien Corchia y no puede inscribir al mexicano Miguel Layún, por lo que el DT Vincenzo Montella reconoció que las opciones pasan por cambiar a Sergio Escudero de lateral o utilizar a centrales como el argentino Gabriel Mercado y el danés Simon Kjaer, porque no tiene "muchas más opciones".



En tanto el técnico del Manchester United, José Mourinho, quizá enfrente un dilema con Paul Pogba, ya que fue descartado para el triunfo en la Premier sobre Liverpool el último sábado.

POSIBLES ALINEACIONES MANCHESTER UNITED VS. SEVILLA



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, McTominay; Alexis Sánchez, Mata, Rahsford; y Lukaku.



Sevilla: Sergio Rico; Mercado, Kjaer, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Éver Banega; Sarabia, Franco Vázquez, Correa; y Muriel.



Árbitro: Danny Makkelie (HOL).



Estadio: Old Trafford (Manchester)