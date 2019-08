Manchester City vs Tottenham EN VIVO se enfrentan por la fecha 2 de la Premier League 

Manchester City vs Tottenham EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los 'Citizens' abre las puertas de casa para recibir este sábado a los 'Spurs' en por la segunda fecha de la Premier League. Este nuevo clásicos del fútbol inglés ha sido programado, desde las 11:30 a.m., (hora peruana) en el Ettihad Stadium y puedes seguirlo por la señal de ESPN 2 para todos Latinomérica.



¿Vas a seguir el Manchester City vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. También te traeremos toda la previa del duelo que se jugará en Manchester.



Los de Josep Guardiola llegan a este Manchester City vs Tottenham, aún con la 'sangre en el ojo' tras la eliminación de la última Champions League a manos de los 'Spurs', pese a que ya se vieron las caras en la pasada Premier League.



Hoy los 'Citizens' afrontan el Manchester City vs Tottenham motivados luego de aplatar al West Ham United por 0-5 con un 'hat-trick' de Raheem Sterling.



Bernardo Silva y Sergio Agüero volverían al once de Pep Guardiola que no contará con Leroy Sané lesionado en el ligamento cruzado.



Manchester City vs. Tottenham por cuartos de final de la Champions League (Video: UEFA)

Los de Mauricio Pochettino miran este Manchester City vs Tottenham como el primer desafío de la Prmier League, pues aun no pueden contar con Heung-min Son, sancionado desde la temporada pasada. Lucas Moura, recién renovado con los 'Spurs', formará arriba con Harry Kane.



Christian Eriksen, cada vez más cerca de quedarse en Londres, podría volver al once titular tras ser suplente en la victoria por 3-1 ante el Aston Villa.