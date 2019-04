Manchester City vs Tottenham EN VIVO | FOX SPORTS por los cuartos de final de la Champions League

Manchester City vs. Tottenham EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO Los 'Citizens' serán este miércoles los anfitriones de una tarde llena de fútbol ante los 'Spurs' en la vuelta de os cuartos de final de la Champions League. El duelo se inicia desde las 2:00 p.m., en el Etihad Stadium transmisión que puedes seguir por la señal de Fox Sports.



¿Vas a seguir el Manchester City vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Pep Guardiola tiene en mente que este Manchester City vs Tottenham será el partido de su primer a clasificación a semifinales de la Champions League con los ingleses. Sergio Agüero, como en el partidos de la ida serpa el referente en el ataque de los 'Citizens'



Los hinchas solo esperan que esta vez el 'Kun' esté más fino y no desperdicie ocasiones como el penal en el partido de la ida. El argentino descansó ante el Crystal Palace por la Premier League. para llegar al igual que Fernandinho en óptimas condiciones.



También fueron confirmados para este Manchester City vs Tottenham los desequilibrantes: Raheen Sterling y Kevin de Bruyne



Gol de Tottenham

Manchester City vs. Tottenham: horarios del partido



Perú 2:00 p.m.

Ecuador 2:00 p.m.

Colombia 2:00 p.m.

México 2:00 p.m.

Bolivia 3:00 p.m.

Paraguay 3:00 p.m.

Chile 3:00 p.m.

Venezuela 3:00 p.m.

Argentina 4:00 p.m.

Uruguay 4:00 p.m.

Brasil 4:00 p.m.

España 9:00 p.m.

Los 'Spurs' tampoco llegan en las mejores condiciones tras conocerse la ausencia de Harry Kane, tras lesionarse en el duelo ida y bajo el duro castigo de Fabian Delph. Pero aquella no sería la única ausencia de los ‘Spurs’ en ataque.



Dele Alli también es duda por una lesión en la mano derecha. El atacante recién regresó a entrenar con el resto del plantel y todavía no está en buena forma. Los ‘Spurs’ solo ganaron uno de ocho partidos (2-1 en febrero del 2016 por Premier League). Luego cayó seis veces y empató una.





Manchester City vs. Tottenham: posibles alineaciones



Manchester City : Ederson; Walker, Laporte, Stones, Mendy; Fernandinho, D.Silva, De Bruyne; B.Silva, Sterling y Agüero.



Tottenham: Lloris; Trippier, Vertonghen, Alderweireld, Rose; Winks, Sissoko, Eriksen; Alli, Son y Lucas.