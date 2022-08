Manchester City vs. West Ham EN VIVO vía ESPN EN DIRECTO ONLINE se enfrentan este domingo 7 de agosto por la primera fecha de la Premier League en el Estadio Olímpico de Londres. El compromiso se jugará a partir de las 10:50 a. m. (hora peruana).

Los ‘Ciudadanos’ inician el camino en búsqueda de su tercer campeonato consecutivo. En la temporada pasada, quedaron en el primer lugar con 93 unidades y a solo un punto de diferencia con Liverpool que se quedó en la segunda casilla.

Erling Haaland, Julián Álvarez, Kalvin Phillips y Stefan Ortega Moreno son los jugadores que han llegado a Manchester City para esta campaña. Al respecto, el técnico Pep Guardiola no le preocupa tener una plantilla corta.

“ Si tenemos muchas lesiones será un problema pero ojalá no pase. Me gusta no tener muchos jugadores, lo demostramos en los últimos años tenemos plantillas más pequeñas, y cada temporada llegamos a los últimos tramos ”, explicó en la previa en conferencia de prensa.

De la misma manera, el entrenador español señaló que en caso de emergencia se puede reforzar al equipo a mitad de temporada. “Tenemos otra ventaja de fichajes en invierno si tenemos la necesidad de traer algo que no hemos traído ahora”, mencionó.

Manchester City vs. West Ham: a qué hora juegan

Perú: 10:50 a. m.

México: 10:50 a. m.

Colombia: 10:50 a. m.

Ecuador: 10:50 a. m.

Argentina: 12:50 p. m.

Uruguay: 12:50 p. m.

Chile: 11:50 a. m.

Por su parte, West Ham se quedó en la séptima posición en la temporada pasada con 56 unidades y, estuvo cerca de clasificar a la Europa League. No obstante, pudo entrar a las etapas previas de la Conference League.

Por eso, el equipo de David Moyes ha sostenido encuentro amistosos en la pretemporada. El elenco sacó victorias frente Servette (2-0) e Ipswich (2-1), consiguió empates ante Boreham Wood (1-1), Reading (1-1) y Luton (1-1), mientras que perdió ante Rangers (3-1).

Ahora, espera dar la sorpresa ante el actual campeón de la Premier League. La ventaja es que jugará como local y contará con el apoyo de su gente.

Manchester City vs. West Ham: dónde ver la transmisión

Es importante mencionar que el encuentro entre Manchester City vs. West Ham por la Premier League se transmitirá en exclusiva mediante las pantallas de Star Plus.

Manchester City vs. West Ham: posibles alineaciones

Manchester City: Ederson, Cancelo, Stones, Dias, Walker, De Bruyne, Rodri, Gundogan, Mahrez, Haaland y Grealish.

West Ham: Fabianski, Johnson, Coufal, Zouma, Dawson, Rice, Soucek, Bowen, Fornals, Masauaku y Benrahma.