Manchester United: Alex Ferguson ganó partido a la muerte y compartió esta experiencia [VIDEO y FOTOS]

Alex Ferguson , ex entrenador y leyenda de Manchester United , ganó uno de los partidos más difíciles de su vida y fue superar una terrible hemorragia cerebral, que dejó al escoces al borde de la muerte y pasada esta experiencia el multicampeón de la Premier League grabó un video para agradecer a los médicos que lo salvaron.



El ídolo de Manchester United se paró, sin ningún problema, frente a las cámaras con total normalidad pese a haber sido sometido a un cirugía cerebral de emergencia hace dos meses. "Quiero agradecer al personal médico de los hospitales Macclesfield y Salford Royal. Si no fuera por ellos no estaría sentado aquí", dijo Alex Ferguson para todos sus seguidores sen la Premier League .



Tras conocer la noticia de este accidente cerebral de Alex Ferguson miles de hinchas de Manchester United utilizaron las redes sociales para enviarle fuerzas al campeón de la Champions League con los 'Diablos Rojos'. "quiero agradecer todos los mensajes que he recibido de todas partes del mundo. Quiero desearles lo mejor"



Con 76 años Alex Ferguson vive sus días alejado de Manchester United , pero no deja de seguir cada uno de sus partidos en la Premier League . "Más tarde en la temporada estaré en el Old Trafford para ver los partidos del equipo. Mientras tanto, todo lo mejor para José Mourinho y los jugadores", cierra su mensaje.



Por fortuna, el famoso DT escocés, quien condujo al United a ganar 38 títulos -entre ellos 13 de la Premier League y un Mundial de clubes- en sus 26 años en el cargo, se encuentra en buenas condiciones de salud.