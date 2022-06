Necesitan ficharlo. Manchester United tiene a Frenkie de Jong como uno de sus grandes objetivos para la próxima temporada, motivo por el cual siguen mejorando las ofertas ante el Barcelona. Según información de The Guardian, es la única fórmula que encuentran en Old Trafford para convence a los catalanes de dejar salir al jugador de 25 años.

Tal como apunta la citada fuente, si hace unos días el Manchester United pretendía pagar como mucho 60 millones de euros y otros 10 en variables, ahora ya se plantea llegar a los 70 millones en concepto de fijo más bonus. Semejante cantidad sería más que suficiente para que el Barcelona acepte dar carta de libertad a De Jong.

Si bien De Jong es un jugador importante para el Barcelona, es más necesario incorporar jugadores en otros posiciones. Los 70 millones que pagaría el United serían utilizados para que el presidente Joan Laporta atienda un pedido en especial de Xavi Hernández: Robert Lewandowski, valorizado en 40 ‘kilos’.

El técnico del United tomó contacto con el futbolista del Barcelona para explicarle el porqué insiste tanto en su fichaje. Ten Hag le explicó a De Jong que el próximo proyecto en Old Trafford gira en torno a su figura y que su presencia en la volante será clave para lograr el éxito.

Además, el exentrenador del Ajax le ha recordado el doblete que lograron juntos, precisamente, en el equipo de los Países Bajos en la temporada 2018-19. Como si fuera poco, alcanzaron las semifinales de la Champions League de aquel año, quedándose a solo minutos de acceder a la máxima final continental.

Siempre según la citada fuente, Ten Hag cree que el Barcelona no ha sabido explotar todas las características de Frenkie de Jong en las tres temporadas que ya ha jugado en España. El DT del United cree que en Old Trafford no pasará lo mismo y que, por el contrario, convertirá al volante en todo un referente.