SE LO LLEVÓ EL ‘DIABLO’. La Premier League arrancó con todo y uno de los candidatos a ganarla, siempre es el Manchester United, club que goleó a Leeds United en el debut esta temporada. Pues bien, no todas son alegrías en el cuadro de Old Trafford, esto porque un ex jugador suyo y de la selección brasileña de fútbol afronta una investigación que podría llevarlo a prisión por más de 10 años de comprobársele los cargos.

Se trata del ex mediocampista Anderson, quien jugara en el Manchester United entre 2007 y 2013, y también en la temporada 2014-2015. El retirado jugador, de apenas 33 años, es acusado de hurto, organización delictiva y blanqueo de bienes y se encuentra en una delicada situación que lo tendría cerca de la cárcel.

Según la policía de Río Grande, en Brasil, Anderson es uno de los integrantes de la llamada ‘Operación Cryptoshow’, donde hay ocho personas bajo sospecha, y se le señala de ser parte de ese grupo que ha robado y lavado grandes cantidades de dinero criptográfico. Al parecer, se robaron cerca de cinco millones de euros a grandes empresas de la industria siderúrgica desviando el dinero y luego convirtiéndolo en criptomonedas para que no sea rastreable.

Anderson jugó con Cristiano Ronaldo en el Manchester United.

El Ministerio Público de Rio Grande del Sur ordenó que el apartamento de Anderson en Porto Alegre sea registrado y la policía se llevó la computadora personal del ex jugador. Anderson se ha referido poco al tema pero ha aceptado que intercambia criptomonedas, pero descartó cualquier delito del que se el acuse.

“Se está llevando a cabo una investigación y Anderson lo sabe, pero va a demostrar que es una víctima y no un agresor”, dijo a medios locales el abogado del ex jugador, Julio Cezar Coitinho Junior. Por ahora se desconoce si el jugador se presentará a declarar en los próximos días, pero las investigaciones podrían llegar en breve a su final y determinar así la culpabilidad o no de Anderson.

El brasileño, que decidió dar por finalizada su carrera con apenas 31 años en 2019, jugó al lado de cracks como Cristiano Ronaldo en Manchester United. En ese club ganó 13 títulos incluyendo la Champions League, el Mundial de Clubes y 4 Premier League.

A nivel de selección brasileña, Anderson fue parte del plantel campeón de la Copa América 2007 en Venezuela. También sumó trofeos como el Balón de Oro del Mundial Sub-17 2005 y la medalla de bronce en los JJOO de Beijing 2008.

