José Mourinho sobre la actualidad del Manchester United: "Están peor que antes"

No ve mejorías. José Mourinho , extécnico del Manchester United , fue contundente al analizar el presente de los 'Diablos Rojos' en la Premier League bajo la dirección de Ole Gunnar Solskjaer, quien asumió la dirección del cuadro inglés tras su despido y no ha logrado encontrar regularidad.

“La triste realidad es que están peor que antes", destacó el polémico estratega portugués en su última aparición como comentarista a través de la señal de la cadena Sky Sports.

"Este equipo, para mí, es peor que el de la temporada pasada. Tal vez la gente piense que estoy disfrutando la situación, pero no, en absoluto”, agregó el popular 'Special One', que no ve al Manchester United como uno de los candidatos al título. "Van a estar en problemas no solo para estar entre los cuatro primeros, sino potencialmente entre los seis primeros", se animó a pronosticar.

Mourinho, uno de los invitados especiales que participaron este lunes en la gala del FIFA The Best en el histórico Teatro La Scala de Milán, también se refirió a su salida del conjunto británico, consciente el precio que debió pagar como líder grupal.

"Fui despedido, probablemente merecía ser despedido porque era responsable como gerente", reconoció José Mourinho.