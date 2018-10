José Mourinho no seguirá como entrenador deManchester United. El diario 'Mirror' publicó en la portada que el portugués dejará el cargo este fin de semana, luego del juego frente a Newcastle por la Premier League.

"El fin. Fuente en Old Trafford (estadio de los 'Red devils') creen que el reinado del técnico terminará hoy (sábado)... cual sea el resultado", se lee en la tapa del medio británico.

En el contenido de la nota difundida, el medio inglés aseguró que José Mourinho ha perdido la confianza total de la directiva de Manchester United, incluso de Ed Woodward, director ejecutivo, quien apoyaba al luso.

La mala relación del portugués con las figuras de la plantilla (Paul Pogba o Alexis Sánchez) y la pésima gestión para resolver los problemas internos han sido las razones principales para la decisión del alto mando.

Todo apunta a que el último partido de José Mourinho bajo el mando de Manchester United será frente a Newcastle por la Premier League. No importa si 'The Special One' gane, empate o pierda, la decisión ya está tomada.

'Mirror' indica que Michael Carrick, exjugador de los 'Diablos rojos', se encargará de entrenar al equipo de forma interina. Mientras tanto, los hombre fuertes del club trabajarán durante la fecha FIFA para cerrar con Zinedine Zidane.

