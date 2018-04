Manchester United vs Arsenal: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Alexis Sánchez por la Premier League

Manchester United vsArsenal : EN VIVO ONLINE TV Los Diablos rojos enfrentan a los Gunners este domingo en el estadio Old Trafford por la fecha 36 de la Premier League. Manchester United va por un triunfo anta Arsenal para asegurar el segundo lugar de la tabla del torneo inglés. (10:30 a.m.) (TV: DirecTv 613 para América)



El Manchester United vs Arsenal es un duelo de mucho significado. Por una parte será el último enfrentamiento entre José Mourinho y Arsene Wenger, que se marcha de los Gunners. Además, Alexis Sánchez enfrentará a su ex equipo y los Red Devils quieren ganar para asegurar el subcampeonato de la Premier League.



Además el Manchester United vs Arsenal servirá a modo de preparación para el equipo de Mourinho, clasificado a la final de la Copa FA ante Chelsea. Y sin duda, los sucesivas despedidas de Wenger de los estadios de la Premier League, que lo acogió por 22 años seguidos.



No obstante, el Manchester United vs Arsenal es un clásico a ganar pero los Gunners no pierden de vista el partido de vuelta de las semifinales de la Europa League. Único objetivo que podría salvar la temporada, hasta hora sin títulos, y sin clasificación directa a los torneos europeos.



La única baja de Mourinho para el Manchester United vs Arsenal será la del arquero Sergio Romero, lesionado de la rodilla. Pero recuperó a Antonio Valencia, que se encontraba sentido. En ataque Lukaku y Alexis Sánchez son fijos.

En el caso de Wenger, Henrikh Mkhitaryan no podrá estar en el Manchester United vs Arsenal, al igual que Mohamed Elneny. Tras su ausencia en la Europa League, Pierre-Emerick Aubameyang regresará al equipo titular, junto a Jack Wilshere, Mesut Ozil y Sead Kolasinac.



El desafío de Wenger no será fácil. Los Diablos rojos solo han perdido dos partidos en toda la temporada en Old Trafford -de 17 encuentros-. Así, para el Manchester United vs Arsenal, los de Mourinho tienen ventaja.



A esto se suma que Arsenal llega a Manchester como visitante con cinco derrotas seguidas fuera de casa. Un mal precedente de cara al duelo contra el United.

Hora y canal Tv del Manchester United vs Arsenal:



España: 17:15 horas (TV: Movistar Fútbol)

Chile: 12:30 horas (TV: ESPN)

Argentina: 12:30 horas

Colombia: 10:30 horas

México: 10:30 horas

Estados Unidos: TV NBCSN

Reino Unido: 16:30 horas (Sky Sports)



Posibles alineaciones del Manchester United vs Arsenal:



Manchester United: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Matic, Herrera, Pogba; Lingard, Alexis Sánchez y Lukaku.



Arsenal: Cech; Maitland-Niles, Mustafi, Holding, Kolasinac; Xhaka, Ramsey, Iwobi; Ozil, Welbeck y Aubameyang.

