Manchester United vs Benfica: EN VIVO EN DIRECTO VER FOX SPORTS 3 ONLINE partido por Champions League

Manchester United vs Benfica: EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojos' reciben este martes a las 'Águilas' por la fecha 4 del grupo A en el Estadio Old Trafford por la Champions League. El partido iniciará a las 2:45 p.m. por la señal de Fox Sports 3.



Manchester United es puntero (e invicto) del Grupo A con 9 puntos. Si consiguen una victoria ante Benfica sellarán su pase a octavos de final de la Champions League. El segundo de la tabla es Basel con 6 unidades. CSKA Moscú cuarto con 3 puntos y lo cierran los portugueses con 0.



Manchester United viene de 2 triunfos consecutivos en la Premier League de Inglaterra. Marchan segundos en la tabla de posiciones con 23 puntos, a 3 del líder Manchester City.



Benfica, que aún no ha sumado punto alguno en la Champions League, también llega con 2 victorias al hilo en el campeonato doméstico. Las 'Águilas' son terceros con 23 puntos, a 5 del líder Porto.



En el duelo de ida entre ambos equipos por el Grupo A de la Champions League, Manchester United se impuso 1-0 ante Benfica con gol de Rashford.



Manchester United vs Benfica: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea, Darmián, Lindelof, Jones, Blind, Matic, Herrera, Mata, Lingard, Martial, Lukaku.



Benfica: Svilar, Almeida, López, Dias, Grimaldo, Salvio, Pizzi, Fejsa, Cervi, Jonas, Seferovic.