Manchester United vs Chelsea : EN VIVO ONLINE TV Con Alexis Sánchez en el equipo titular, los 'Diablos rojos' enfrentan al cuadro 'blue' este sábado en el Wembley Stadium por la final de la Copa FA. Chelsea va por el título ante Manchester United evitar el fracaso en la temporada. (11:15 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



El Manchester United vs Chelsea será el último partido por el último título de la temporada de Inglaterra. Además, representa una nueva versión del duelo entre los técnicos mediaticos José Mourinho y Antonio Conte.



El Manchester United vs Chelsea representa para los Red Devils la oportunidad de sellar una optima temporada, pero con la sensación que pudo ser mejor, tras quedar en el segundo lugar de la Premier League y obtener un cupo a la próxima Champions League. Por el contrario, a los 'blues' una derrota significará el fracaso.



De cara al Manchester United vs Chelsea , la presión y obligación de triuno recae en los dirigidos por Antonio Conte. Solo lograron clasificar a la Europa League desde el quinto lugar de la liga inglesa.

Video: Gol 1 de Chelsea a Liverpool

Para el Chelsea será la segunda final seguida de la Copa FA -perdieron ante Arsenal- y enfrentarán al Manchester United en una instancia similar tras 11 años. Pero el camino será complicado. Sin David Luiz, Emerson, Danny Drinkwater y Ethan Ampadu lesionados no estarán en el decisivo partido.



Pero además de la alineación titular, Antonio Conte tendrá que decidir sobre su continuidad en el Chelsea pese a que los rumores señalan una posible partida. No obstante, el DT italiano lo ha descartado por completo en declaraciones previo a la final ante Manchester United .



Por el contrario José Mourinho dispone de la plantilla completa para la final Manchester United vs Chelsea . David de Gea volvería al arco de los rojos. Entre tanto, en la final será la primera en la historia de la Copa FA que contará con el VAR.

Alineaciones posibles del Manchester United vs Chelsea :



Manchester United : De Gea; Valencia, Smalling, Rojo, Young; Pogba, Matic, Mata: Alexis, Lingard y Lukaku.

Chelsea : Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Kanté, Fàbregas, Alonso; Hazard, Willian y Giroud.

