Manchester United vs Chelsea: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO clásico por la Premier League

Manchester United vs Chelsea : EN VIVO ONLINE TV Los Diablos rojos enfrentan al cuadro 'Blue' este domingo en el estadio Old Trafford por le fecha 28 de la el clásico inglés en la Premier League. Manchester United obligado a ganar a Chelsea para recuperar el segundo puesto de la tabla. (Hora: 9:05 a.m.) (TV: ESPN 2)



Manchester United vs Chelsea vivirán una nueva edición intensa del clásico inglés en procura del segundo lugar de la tabla y con la esperanza casi negada de alcanzar al líder Manchester City.



Otro panorama con tintes de rivalidad innegociable será el enfrentamiento de José Mourinho y Antonio Conte. En esta temporada cruzaron polémicos comentarios cuando jugaron Manchester United vs Chelsea. Además, el DT portugués fue técnico de los blues.



Ambos equipos en la previa del Manchester United vs Chelsea jugaron los partidos de ida por los octavos de final de la Champions League. Los 'Red devils' igualaron 0-0 de visita ante Sevill y los azules 1-1 con Barcelona pero en casa.

Pero el Manchester United vs Chelsea podría poner al filo a uno de los dos a zona de clasificación de la Europa League que por ahora ostenta Tottenham (52 unidades). United tiene 56 puntos (3°) y los Blues 53 (4°).



Chelsea no podrá contar con Ross Barkley lesionado, al igual que Tiemoue Bakayoko y David Luiz. Por ello, Conte prepara la inclusión de Álvaro Morata.



"Tres puntos son muy importantes tanto para nosotros como para el United. La carrera por una plaza en la Champions está abierta. Tenemos que prestar atención porque en esta carrera hay grandes equipos y alguno se tiene que quedar fuera", aseguró Antonio Conte previo al Manchester United vs Chelsea.

Alineaciones del Manchester United vs Chelsea:



Manchester United: De Gea, Valencia, Bailly, Smalling, Young, Matic, McTominay, Pogba, Mata, Sánchez y Lukaku.



Chelsea: Courtois, Rudiger, Christensen, Azpilcueta, Alonso, Zappacosta, Fabregas, Kanté, Hazard, William y Morata.

