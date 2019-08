Manchester United vs Chelsea: EN VIVO Juegan por la primera fecha de la Premier League

Manchester United vs Chelsea : EN VIVO ONLINE TV Los Red Devils se enfrentan a los Blues este domingo en el estadio Old Trafford por la primera fecha de la Premier League. Manchester United busca un triunfo en casa ante Chelsea. (10:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América)



El partido Manchester United vs Chelsea cierra la jornada inicial de la Premier League, en la que ya ganaron los favoritos: Liverpool goleó 4-1 a Norwich City y el campeón Manchester City venció 5-0 a West Ham United.



El partido Manchester United vs Chelsea, trazará el camino de los Red Devils, que esta temporada tiene el objetivo de ganar la liga inglesa tras su ausencia en la próxima Champions League.



El técnico de los rojos Ole Gunnar Solksjaer, aspira a prolongar su invicto en el duelo Manchester United vs Chelsea. Los Reds consiguieron seis triunfos seguidos en la pretemporada.



En la previa del encuentro Manchester United vs Chelsea, todavía no se conoce el futuro en el equipo de Alexis Sánchez, Romelu Lukaku y Paul Pogba, que siguen sonando en el mercado de fichajes.



La ventaja para el partido Manchester United vs Chelsea, recae en el equipo azul del técnico Frank Lampard, que se impuso en los últimos trece partidos con cinco triunfos y solo dos derrotas.

Alineaciones posibles del Manchester United vs Chelsea:



Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelof, Smalling, Shaw, Fred, McTominay, James, Lingard, Martial, Rashford.

Chelsea : Kepa, Azpilicueta, Zouma, Luiz, Emerson, Kovacic, Jorginho, Pedro, Barkley, Pulisic, Giroud.

