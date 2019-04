Manchester United vs Chelsea EN VIVO Clásico en Old Trafford por la Premier League

Manchester United vs Chelsea EN VIVO EN DIRECTO. 'Diablos Rojos' reciben este domingo a los 'Blues' en el Estadio Old Trafford por la fecha 36 de la Premier League. El partido arrancará a las 10:30 a.m. de Perú (12:30 m. de Argentina) por la señal de DirecTV Sports+ para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Chelsea vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Manchester United y Chelsea protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la Premier League. Ambos luchan por un cupo para la próxima edición de la Champions League. El espectáculo está garantizado.

Manchester United marcha en la casilla 6 de la Premier League con 64 puntos, una posición que no clasifica a ninguna competición internacional. Complicado momento para los locales. Chelsea es cuarto con 67 unidades.



Manchester United no viene bien. El equipo de Paul Pogba no gana hace 3 partidos (2 por Premier League y 1 por Champions League). A mitad de semana cayó 2-0 con Manchester City.



Chelsea, por su parte, empató 2-2 con Burnley en casa con tantos de Ngolo Canté y Gonzalo Higuaín. Sin duda, un partidazo por donde lo veas.