Manchester United vs Huddersfield ONLINE TV EN VIVO EN DIRECTO Alexis Sánchez la Premier League

Manchester United vs Huddersfield : EN VIVO ONLINE TV Los 'Diablos Rojos' enfrentan a los 'Terriers' este sábado en el estadio Old Trafford por la fecha 26 de la Premier League. Manchester United busca una victoria ante Huddersfield para sostener el segundo lugar de la tabla. (10:00 a.m. hora peruana) (TV: DirecTv canal 613 para América)



El Manchester United vs Huddersfield tendrá un contexto lleno de nostalgia al cumplirse 60 años de la tragedia que enlutó a la familia de los 'Red Devils'. El accidente ocurrió el 6 de febrero de 1958 en Múnich y cobró 23 víctimas.



Además, en lo deportivo el Manchester United vs Huddersfield es la chance del equipo de José Muorinho para volver a la senda del triunfo tras la derrota ante Tottenham, que lo alejó a 15 unidades de distancia del líder Manchester City.



El último enfrentamiento Manchester United vs Huddersfield le da sabor a revancha al duelo. Los Red Devils perdieron como visitantes 2-0 en la primera rueda.



Mientras que la revancha y el deseo de recuperarse estarán en las mentes, también será una ocasión solemne para Manchester United para conmemorar el 60 aniversario del desastre aéreo de Múnich.

Eric Bailly y Zlatan Ibrahimovic no están son bajas en el Manchester United, ya que continúan recuperándose de sendas lesiones en la ingle y rodilla, respectivamente. Al igual que Marouane Fellaini. Pero Mourinho recupera a Daley Blind.



Pero otro ingrediente del Manchester United vs Huddersfield será la inclusión en el equipo titular del chileno Alexis Sánchez que ha logrado buenas sensaciones por su juego pero que todavía no anota desde su traspaso en el mercado de invierno procedente del Arsenal.

Alineaciones posibles del Manchester United vs Huddersfield:



Mancheester United: De Gea; Valencia, Jones, Smalling, Young; Pogba, Matic, Lingard; Martial, Alexis Sánchez y Lukaku.



Huddersfield Town: Lossl; Kongolo, Schindler, Jorgensen, Lowe, Hadergjonaj; Hogg, facturación, Mooy; Depoitre y Mounie.

