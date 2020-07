Manchester United vs Leicester City EN DIRECTO. ‘Rojos’ visitan este domingo 26 de julio a los ‘Zorros’ en el Estadio King Power por la última jornada de la Premier League de Inglaterra. En esta nota conoce todos los detalles del partidazo: horarios y canales. ¡No te lo pierdas!

Manchester United y Leicester City protagonizarán uno de los choques más vibrantes del campeonato inglés. Ambos buscan un cupo a la próxima Champions League. Ganar es una obligación para lograr el objetivo.

Manchester United es tercero con 63 puntos, mientras que Leicester City es quinto con 62 unidades. La tabla de posiciones cambiará en vivo de acuerdo a otros resultados. Cualquier cosa puede pasar.

HORARIOS PARA SEGUIR MANCHESTER UNITED VS LEICESTER CITY

A las 10:00 a.m. de Perú, Colombia, Ecuador y México. A las 11:00 a.m. de Venezuela, Bolivia, Paraguay, Chile y Estados Unidos (Miami). A las 12:00 del mediodía de Argentina, Brasil y Uruguay. A las 5:00 p.m. de España.

CANALES PARA VER MANCHESTER UNITED VS LEICESTER CITY

ESPN 2 para Latinoamérica. Sky HD, Blue To Go Video Everywhere para México. DAZN para España. UNIVERSO NOW, NBC, UNIVERSO, Telemundo Deportes En Vivo, SiriusXM FC y NBC Sports App para Estados Unidos.

