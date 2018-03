Manchester United vs Liverpool EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Alexis Sánchez por Premier League

Manchester United vs Liverpool : ONLINE TV EN VIVO Los Diablos rojos enfrentan a los 'Reds' este sábado en el estadio Old Trafford por la fecha 30 de la Premier League. Manchester United obligado a ganar a Liverpool para quedarse con el segundo lugar. (7:30 a.m. hora peruana) (TV: ESPN 2 para América) (12:30 horas inglesas) (TV: Movistar Fútbol en España) (TV: Sky Sports para Inglaterra)



Manchester United vs Liverpool será un encuentro intenso. Por un lado, la rivalidad del propio clásico, se juegan el segundo lugar de la Premier League y además, el duelo entre los técnicos José Mourinho y Jurgen Klopp.



El Manchester United vs Liverpool a estas alturas de la Premier League podría definir el título. Pero tras la supremacía de Manchester City, que es el virtual ganador con 16 puntos de ventaja, el clásico servirá para conocer posiblemente al subcampeón.



Previo al Manchester United vs Liverpool la diferencia entre ambos es de dos puntos. Un triunfo de los Red Devils, los alejaría a cinco y por el contrario una derrota permitiría a los 'Rojos' arrebatar ese lugar.



Manchester United arriba a la jornada 30 en el segundo lugar tras su triunfo ante Crystal Palace. Mientras que Liverpool consiguió un empate 0-0 ante Porto que lo condujo a los cuartos de final de la Champions League.

Liverpool está acumula una racha de tres victorias consecutivas en la Premier League. José Mourinho tiene la tarea de encontrar una fórmula para tener más variantes en su ataquey poor ello es probable que opte por una formación 4-3-3.



Manchester United no podrá contar con Ander Herrera, Marouane Fellaini y Daley Blind. Mientras que Anthony Martial, que se perdió el triunfo del ante el Palace, es poco probable que regrese al once titular esta vez.



Liverpool alineará con su tridente ofensivo que le ha servido tan bien esta temporada; Mohamed Salah y Sadio Mane jugarán a los lados de Roberto Firmino. No contará con Georginio Wijnaldum, pero recuperan a Alex Oxlade-Chamberlain.



No es un derbi, pero para muchos británicos es lo más parecido a un Celtic-Rangers, Tottenham-Arsenal o incluso un Aston Villa-Birmingham City. El partido del sábado tendrá además un interés clasificatorio.



Con un fútbol poco vistoso, pero con carácter, Mourinho y sus hombres están por delante de un Liverpool caracterizado por su fútbol de ataque.

"Hay que ser honestos, debemos jugar mejor si queremos superar a este Liverpool de gran calidad", reconoció el serbio Nemanja Matic, autor el lunes del gol de la victoria ante el Crystal Palace (3-2).



Pero no parece probable que Mourinho dé rienda suelta a su equipo para ir haca el arco rival, a pesar de contar con jugadores como Alexis Sánchez, Paul Pogba o Romelu Lukaku. En su esquema pesarán los 68 goles que suma esta temporada el triplete Salah-Firmino-Mané.



"Quizá no están en su mejor forma, pero saben ganar sin brillar. La última vez que vinimos aquí defendieron muy atrás", analizó el central croata del Liverpool, Dejan Lövren.



"Para ellos sería bueno un punto. Pero nosotros no jugamos nunca a empatar. Vamos a jugar como siempre, al ataque. Divirtámonos", añadió.



Antes de la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Oporto (0-0), el Liverpool había anotado 20 goles en sus siete últimos partidos, antes de clasificarse a cuartos de final de la 'Champions' por primera vez en nueve años.



Los hombres de Jurgen Klopp sólo han perdido un partido en las 20 últimas fechas en la Premier.



Con el objetivo de romper esa racha afrontará el duelo el chileno Alexis Sánchez, el jugador mejor pagado de Inglaterra, quien desde su llegada a Old Trafford sólo cuenta con un gol en su haber.



Después de recibir al Liverpool, el Manchester United vivirá un duelo crucial en casa, ante el Sevilla en Liga de Campeones (0-0 en la ida).

Alineaciones probables del Manchester United vs Liverpool:



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; McTominay, Matic, Pogba; Lingard, Lukaku y Alexis Sánchez.



Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Can; Salah, Firmino y Mané.

