Manchester United vs Liverpool: EN VIVO ONLINE TV EN DIRECTO Con Alexis Sánchez y Salah la International Champions Cup

Manchester Unitedvs Liverpool : EN VIVO ONLINE TV Los 'Red Devils' juegan ante los 'Reds' este sábado en el Michigan Stadium en partido amistoso por la International Champions Cup. Manchester United busca su segundo triunfo ante Liverpool en el torneo. (4:05 p.m. hora peruana) (TV: DirecTV para América)



El Manchester United vs Liverpool es la oportunidad para el técnico Jurgen Klopp tiene de encadenar dos victorias consecutivas contra los clubes de Manchester, mientras que José Mourinho necesita consolidar a sus jugadores



El Manchester United vs Liverpool significará el duelo de despedida del equipo de Kloop luego de sumar una derrota (ante Borussia Dortmund) y un triunfo (ante Manchester City). Por su parte, el equipo de Mourinho le resta el choque con Real Madrid.



Para el Manchester United vs Liverpool, ambos equipos llegan en plena poreparación con la moral alta debido a sus sendos triunfos en el International Champions Cup.



Será baja Anthony Martial para el Manchester United vs Liverpool, debido a que dejó los Estados Unidos para regresar por el nacimiento de su hijo, dejando a Mourinho con una escasez de jugadores atacantes, con solo Alexis Sánchez entre sus delanteros veteranos disponibles.

Manchester United vs Milan: Gol de Alexis Sánchez

Liverpool no contará con Nathaniel Clyne, Joel Matip, Naby Keita, Loris Karius y Gini Wijnaldum. No obstante, espera que sus estrellas Mohamed Salah y Sadio Mane sigan creciendo en la pretemporada.



La maravilla Salah anotó en menos de un minuto de entrar en el campo como suplente y para nivelar el marcador en 1-1 , mientras que Mane anotó desde el punto de penalti en las últimas etapas del tiempo regular para dar a los Rojos un 2-1. victoria .



Xherdan Shaqiri está listo para hacer su debut con los Rojos en Michigan, luego de vincularse con el equipo por primera vez en Nueva Jersey.



El técnico del Manchester United, Mourinho, ha presionado a Klopp para que entregue los platería a Anfield esta temporada después de los grandes gastos en la ventanilla de transferencias este verano y el pasado.



Manchester United ha sido acusado de un juego lento en salida hasta el momento, y la concurrencia de la multitud a sus partidos ha sido decepcionante, con bajas asistencias récord para sus juegos contra San Jose Earthquakes y el AC Milan.



Mourinho también se ha sentido frustrado con la llegada tardía de Alexis Sánchez debido a problemas de visa y la partida de Martial a Inglaterra, lo que ha provocado conversaciones sobre su salida del club, así como la ausencia de sus jugadores claves.

Alineaciones posibles del Manchester United vs Liverpool:



Manchester United: Romero; Valencia, Smalling, Bailly, Shaw; Herrera, McTominay; Pereira, Mata, Gomes y Alexis Sánchez.

Liverpool : Kelleher; Gomez, Van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Woodburn, Milner; Solanke, Sturridge y Lallana.

