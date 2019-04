Manchester United vs. Manchester City EN VIVO en un derby decisivo para la Premier League 

Manchester United vs. Manchester City EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO | Los 'Cityzens' salen a bailar con los 'Diablos Rojos' esta tarde con la consigna de sumar una victoria y seguir en la lucha por el título de la Premier League con Liverpool. Uno de los 'derbys' más importantes de Inglaterra se disputará, desde las 2:00 p.m., (hora peruana), en el Old Trafford, partido que puedes seguir por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Manchester City vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Los anfitriones llegan a este Manchester United vs Manchester City con las ansias de recuperase de una goleada (4-0) ante el Everton y que lo hizo caer al sexto lugar de la Premier League y fuer a del zona de Champions League.



Ole Gunnar Solskjaer planifica este Manchester United vs Manchester City en base a una columna vertebral encabezada por tres referentes Paul Pogba, Marcus Rashford y Romelu Lukaku.



Manchester United vs. Manchester City: Horarios del partido



14:00 horas - México, Perú, Ecuador, Colombia, Estados Unidos (Nueva York +1, Washington +1, Florida +1, Nevada -2)

15:00 horas - Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay

16:00 horas - Argentina, Uruguay, Brasil

20:00 horas - Reino Unido

21:00 horas - España, Alemania, Italia, Francia

Los de Pep Guardiola afrontan este Manchester United vs Manchester City, saben que una victoria es fundamental para mantener no perder la distancia con Liverpool, líder de la Premier League, pero que tiene un partido menos que los 'Citizens'.



El DT de Manchester City pone todo lo que tiene en la vitrina para asegurar estos tres puntos vitales y para ello contará con su tridente más ofensivo Raheen Sterling, Sergio Agüero y Leroy Sané. El DT al parecer ya no siente nervios al pisar el Old Trafford. "No es tan atemorizante jugar ahí. Antes era tal vez más difícil. Sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. Es cierto que lo hemos hecho mejor que el United en las últimas tres temporadas", dijo Pep para encender los ánimos.

Manchester United: De Gea, Young, Lindelof, Smalling, Shaw, McTominay, Matic, Pogba, Lingard, Rashford y Lukaku.



Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Laporte, Zinchenko, B. Silva, Fernandinho, D. Silva, Sterling, Aguero y Sané.