Manchester United vs. Norwich City EN VIVO | EN DIRECTO el partido de la jornada 22 de la Premier League en Old Trafford desde las 10:00 a.m. (horario peruano) con transmisión de ESPN 2.

El duelo entre Manchester United y Norwich City será uno de los más atractivos de la jornada. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, goles, incidencias, entrevistas y resultado del encuentro que define las posiciones en la Premier League.

Los ‘Diablos rojos’ buscarán la primera victoria del 2020 este sábado 11 de enero. El cuadro comandado por Ole Gunnar Solskjaer se enfrentará en casa a los ‘Canarios’, último en la clasificación del certamen.

El elenco del noruego perdió contra Arsenal (2-0) el primer día del año. Luego, los ‘Red devils’ igualaron sin goles frente a Wolverhampton en la FA Cup y disputarán un desempate. Para cerrar, Manchester City se quedó con el derbi (3-1) en la ida de la Copa de la Liga.

Manchester United Gol RT

“Los muchachos se han concentrado. Ha sido una sensación decepcionante porque sabemos que ese no era el juego que queríamos, pero eso es fútbol y estoy seguro de que tendremos una reacción”, declaró el DT de Manchester United sobre la reciente presentación.

El defensor Harry Maguire, que se perdió el choque ante los ‘Citizens’, ya está apto para retornar a la acción. Mientras que Jesse Lingard quedó descartado para el compromiso del fin de semana.

Por su lado, Norwich City consiguió avanzar a la cuarta ronda de la FA Cup tras vencer por 4-2 a Preston. No obstante, los ‘Canaries’ viven un momento complicado en la Premier League, torneo en el que se ubican en la última casilla.

El cuadro liderado por Daniel Farke no contará con Teemu Pukki, figura de la escuadra. “Por supuesto, es crucial cuando uno de sus jugadores clave no está disponible. Es lo mismo incluso para Barcelona cuando Messi no está disponible”, indicó el DT.

Manchester United vs. Norwich City: horarios del partido

México 9:00 a.m.

Perú 10:00 a.m.

Ecuador 10:00 a.m.

Colombia 10:00 a.m.

Bolivia 11:00 a.m.

Venezuela 11:00 a.m.

Argentina 12:00 m.

Chile 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brasil 12:00 m.

España 4:00 p.m.

Manchester United vs. Norwich City: posibles alineaciones

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka, Maguire, Lindelof, Williams, Matic, Fred, James, Pereira, Rashford, Martial.

Norwich City: Krul; Aarons, Zimmermann, Hanley, Byram, Tettey, Vrancic, Buendía, McLean, Cantwell, Idah.

Manchester United vs. Norwich City: ubicación del estadio