Manchester United vs. Partizan EN VIVO Empatan 0-0 por la Europa League

Manchester United vs. Partizan EN VIVO ONLINE TV | EN DIRECTO Empatan 0-0 | Sigue el choque por la fecha 3 del Grupo L de la Europa League en el Stadion FK Partizana de Belgrado este jueves 24 de octubre desde las 11:55 a.m. (hora peruana) y por transmisión de Fox Sports 2. Vive con nosotros la mejor información de este partido, el minuto a minuto, las estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que define el primer lugar de la serie.

Belgrado se alista para recibir al segundo club inglés en torneos europeos esta semana. Manchester United visita a Partizan buscando cortar una mala racha de partidos sin ganar, pero con el aliciente de salir airoso en su último choque contra el campeón de Europa por el torneo doméstico.

Minuto a Minuto del Manchester United vs. Partizan:

Alineaciones del Manchester United vs. Partizan:

Previa del Manchester United vs. Partizan:

Manchester United vs. Partizan: horas y canales en el mundo



Perú 11:55 a.m. | Fox Sports 2

México 11:55 a.m. |

Ecuador 11:55 a.m. |

Colombia 11:55 a.m. |

Bolivia 12:55 p.m. |

Paraguay 12:55 p.m. |

Venezuela 12:55 p.m. |

Argentina 1:55 p.m. |

Brasil 1:55 p.m. |

Chile 1:55 p.m. |

Uruguay 1:55 p.m. |

España 6:55 p.m. |

Manchester United y Partizan sostendrán un partido intenso en pos de hacerse con el primer lugar del grupo L de este torneo europeo. Ambos tienen cuatro puntos, producto de sus victorias sobre Astana y el empate contra AZ Alkmaar. Sí, llegan en igualdad de condiciones a este decisivo partido, pero con diferente presente en sus ligas domésticas.

Manchester United arrastra una racha de seis partidos sin ganar entre la Premier League, la Copa de la Liga y la Europa League, pero sigue con vida en dos de tres torneos.

En el torneo inglés de eliminación directa, clasificó en la tanda de penales a octavos de final, en el torneo europeo es líder y se juega la punta este jueves, pero en la Premier League no la pasa bien: marcha en el puesto 14 dos puntos por encima de los que ocupan los puestos de descenso. Un duro momento para el que fue, en su momento, el club millonario a nivel mundial.

Partizan, en tanto, quiere imponer condiciones jugando en casa y recuperarse de las dos derrotas consecutivas en la Superliga de Serbia que lo han llevado al quinto lugar, lejos del líder Estrella Roja que ahora le lleva siete puntos de ventaja.

Manchester United vs. Partizan: probables alineaciones



Partizan: Stojkovic; Miletic, Ostojic, Pavlovic, Urosevic; Natkho, Zdjelar; Asano, Soumah, Tosic; Umar



Manchester United: Romero; Young, Rojo, Jones, Wan-Bissaka; McTominay, Fred, Pereira; Mata, James, Martial

Manchester United vs. Partizan | Aquí se jugará el partido