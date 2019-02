PSG conquistó el 'teatro de los sueños': Venció 2-0 a Manchester United por octavos ida de Champions [VIDEO]

PSG , pese a la ausencia de sus estrellas Neymar y Edinson Cavani, dio un gran paso hacia los cuartos de final de la Champions League al derrotar 2-0 al Manchester United , este martes en el estadio Old Trafford.



Presnel Kimpembe (53) y Kylian Mbappé (60) fueron los autores de los goles del PSG, que afrontará con esa ventaja el partido de vuelta en el Parque de los Príncipes el próximo 6 de marzo.



53' Gol de Kimpembe. Manchester United 0-1 PSG

Video: Gol 1 de PSG

60' Gol de Mbappé. Manchester United 0-2 PSG

Video: Gol 2 de PSG

MINUTO A MINUTO MANCHESTER UNITED VS. PSG

México / 2:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

España / 9:00 p.m.



¿Qué canales de TV pasarán el Manchester United vs PSG? El encargado de transmitir este cotejo para Latinoamérica es ESPN 2. En España, Movistar Liga de Campeones y Movistar+. En Estados Unidos, Univisión Deportes y TNT USA. En Brasil, Esporte Interativo y TNT Brazil, beIN Sports para Europa y Asia.



¿Vas a seguir el Manchester United vs PSG vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Manchester United vs PSG: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea; Smalling, Jones, Shaw, Dalot; Matic, Herrera, Pogba, Mata; Martial, Lukaku.



PSG: Buffon; Meunier, Silva, Kimpembe, Nsoki; Verrati, Alves, Diaby, Nkunku; Di María, Mbappé.

OLD TRAFFORD EN GOOGLE MAPS

GOLEADORES DE LA CHAMPIONS LEAGUE