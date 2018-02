Manchester United vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO ESPN 2 TV ONLINE por octavos de final de Champions League

Manchester United vs Sevilla EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojos' visitan este miércoles a los sevillanos en el Estadio Ramón Sánchez Pizjuán por la ida de octavos de final de Champions League. El partido inicia a las 2:45 p.m. de Perú (8:45 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para toda Latianoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Sevilla vía Internet? Trome.pe. , te traerá el minuto a minuto del choque con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas, declaraciones y más.



Manchester United, con el chileno Alexis Sánchez a la cabeza, buscará llevarse un buen resultado de visita por Champions League. Pero al frente estará Sevilla, que tendrá el apoyo incondicional de su hinchada.



Horarios en el resto de países



Perú: 2:45 p.m.

España: 8:45 p.m.

Argentina: 4:45 p.m.

​Colombia: 2:45 p.m.

​Ecuador: 2:45 p.m.

México: 1:45 p.m.

Estados Unidos: 2:45 p.m.

Honduras: 1:45 p.m.

Paraguay: 4:45 p.m.

Uruguay: 4:45 p.m.

Chile: 4:45 p.m.



¿Cómo llegan a este enfrentamiento por Champions League? Manchester United viene de un triunfo 2-0 sobre Huddersfield por la FA Cup. Los de José Mourinho se ubican en la segunda casilla de la Premier League con 56 puntos, a 16 unidades del líder Manchester City.



Sevilla, por su parte, recibirá a Manchester United luego de 3 triunfos consecutivos en la Liga Santander de España. Los 'rojiblancos' marchan quintos en el torneo doméstico.



Manchester United vs Sevilla: Alineaciones probables



Sevilla: Sergio Rico; Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; N'Zonzi, Banega, Sarabia, Franco Vázquez; Correa (o Nolito), Muriel.



Manchester United: De Gea; Valencia, Bailly, Smalling, Young; Matic, Pogba, Lingard, Alexis Sánchez; Martial, Lukaku.