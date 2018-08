Manchester United vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE por Premier League

Manchester United vs Tottenham EN VIVO EN DIRECTO. 'Dibalos Rojos' reciben este lunes a los 'Spurs' en el Estadio Old Trafford por la tercera fecha de la Premier League. El partidazo arrancará a las 2:00 p.m. por la señal de DirecTV Sports para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Tottenham vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del partido con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más.



Manchester United de José Mourinho no llega de la mejor forma al choque con Tottenham. Esto tras caer 3-2 ante el modesto Brighton & Hove Albion FC en condición de visita.



Pese a ello, Manchester United debe voltear la página e ir por su segundo triunfo en la Premier League para seguir escalando en la tabla de posiciones.



Una de las estrellas de Manchester United que podría regresar al equipo titular es Alexis Sánchez. El chileno estaría en el ataque junto al belga Romelu Lukaku.

Tottenham de Harry Kane, por su parte, suma dos triunfos en la Premier League tras superar a Fulham y Newcastle. Por ahora son invictos en la Premier League.



Manchester United vs Tottenham: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea, Young, Lindelof, Baily, Shaw, Fred, Pogba, Lingard, Mata, Sánchez, Lukaku.



Tottenham: Lloris, Trippier, Sanchez, Vertonghen, Davies, Dier, Dembélé, Moura, Eriksen, Alli, Kane.