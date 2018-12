Manchester United vs. Valencia EN VIVO | FOX SPORTS 2 | Champions League | Los ingleses jugarán este miércoles 12 de diciembre en el estadio Mestalla su única chance de llegar a octavos de final como líder del grupo H que comparte con Juventus y los Young Boys (ya eliminado). Los dirigidos por Jose Mourinho tendrá en la cancha a Lukaku, pero no estarán Alexis Sánchez y Victor Lindelof, ambos lesionados de larga duración. El duelo iniciará a las 3:00 p.m. vía FOX SPORTS. Podrás seguir este encuentro y tener el minuto a minuto a través de Trome.pe.



Manchester United marcha en la segunda posición de la llave con dos puntos menos que el líder, la Juventus, que también se enfrenta al Young Boys suizo, eliminado, por lo que el United acude a Mestalla con la necesidad de ganar y que la 'Juve' no lo haga en su visita a Berna.

Manchester United no lo tendrá fácil frente a un Valencia cuyos aficionados todavía tienen muy viva la imagen del agónico gol en el descuento de Marouane Fellaini frente al Young Boys ayudándose con la mano, que condenó al equipo español a la Europa League.

Además de la tranquilidad de saberse clasificado, el United llega al encuentro animado también por la goleada 4-1 al Fulham en la 'Premier' el fin de semana dispuesto a seguir disipando dudas sobre su juego.



Frente al Valencia, Mourinho tendrá que lidiar con las bajas de Alexis Sánchez y Victor Lindelof, mientras tiene las dudas de los tocados Anthony Martial, Eric Bailly, Chris Smalling y Luke Shaw.

Enfrente estará un Valencia condenado ya a jugar la Europa League, pero al que una victoria permitiría afrontar el sorteo de dieciseisavos de la Liga Europa como cabeza de serie.



El técnico Marcelino García Toral podría aprovechar la ocasión para hacer rotaciones para dar descanso a titulares y lidiar con las numerosas lesiones, tras admitir que su prioridad es el próximo partido de Liga.

Equipos probables:



Valencia: Jaume Domènech - Piccini, Garay, Diakhaby, Lato - Soler, Kondogbia, Parejo, Cheryshev - Rodrigo, Batshuayi. Entrenador: Marcelino Toral



Manchester United: De Gea - Dalot, Rojo, Jones, Young - Matic, Herrera, Lingard, Mata - Rashford, Lukaku. Entrenador: José Mourinho (POR)