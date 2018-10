Manchester United vs. Valencia. EN VIVO EN DIRECTO. Los 'Diablos Rojos' de Inglaterra, con Paul Pogba y Romelu Lukaku, están dispuestos a convertir en un infierno la visita de los 'Murciélagos' al Old Trafford en la segunda fecha del Grupo H de la Champions League , (desde las 2 p.m.). Partido que puedes seguir por la TV, en la señal de ESPN2 para latinoamérica.



Manchester United vs. Valencia serviría para que José Mourinho extienda su permanencia al frente de los 'Diablos Rojos', tras su mal inicio de temporada y su abierto enfrentamiento con el campeón del mundo, Paul Pogba, quien será tomado en cuenta para este duelo junto al goleador belga, Romelu Lukaku, claves en la victoria 0-3 ante el Young Boys de Suiza en el debut de la Champions League.



Para este Manchester United vs. Valencia, 'Mou' incluiría arriba a Marcus Rashford en lugar de Anthony Martial o incluso a Alexis Sánchez, suplente en los dos últimos encuentros.



Manchester United vs. Valencia será la ocasión para que los españoles busquen dar una segunda buena impresión tras la derrota ante Juventus (0-2). Una nueva derrota de los ibéricos y una victoria del equipo de Cristiano Ronaldo, los dejaría casi sin opciones de clasificación en la Champions League.



Dar la sorpresa en este Manchester United vs. Valencia es la intención de Marcelino quien ya anunció que nombres como como Piccini, Murillo, Garay, Gayá, Wass, Coquelin, Guedes o Rodrigo podrían estar en el once inicial en el Old Trafford.



Manchester United vs. Valencia: Probables alineaciones



Manchester United: De Gea, Shaw, Dalot o Valencia, Jones, Smalling, Matic, Pogba, Fellaini, Rashford, Lukaku y Lingard.



Valencia: Neto, Piccini, Garay, Gabriel Paulista o Murillo, Gayà, Wass o Carlos Soler, Parejo, Kondogbia o Coquelin, Guedes, Rodrigo y Gameiro o Batshauyi.