Manchester United vs Young Boys EN VIVO EN DIRECTO. Ingleses reciben este martes a los suizos en el Estadio Old Trafford por la penúltima fecha del Grupo H de la Champions League. El partido arrancará a las 3:00 p.m. de Perú (10:00 p.m. de España) por la señal de ESPN 2 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manchester United vs Young Boys vía Internet? Trome.pe., tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugadas, polémicas y mucho más. ¡No te lo pierdas!



Manchester United de Paul Pobga y Alexis Sánchez buscará un triunfo ante el modesto Young Boys, y esperar que Juventus derrote a Valencia, para sellar su pase a octavos de final de Champions League.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 10:00 p.m.

Argentina / 5:00 p.m.

Chile / 5:00 p.m.

Uruguay / 5:00 p.m.

Paraguay / 5:00 p.m.

Bolivia / 4:00 p.m.

Venezuela / 4:00 p.m.

Ecuador / 3:00 p.m.

Colombia / 3:00 p.m.

Perú / 3:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Manchester United no la pasa bien la Premier League. El equipo de José Mourinho no gana hace 3 fechas y sigue cayendo en la tabla de posiciones del certamen. Ocupa la casilla 7 con 21 puntos y está a 14 del líder Manchester City.



Sin embargo, la Champions League parece ser el consuelo de los 'Diablos Rojos' en la presente temporada. No pasar a la siguiente fase significaría un gran fracaso total para todos sus hinchas.



Al frente tendrá a Young Boys de Suiza, primero en su liga con 40 puntos, al que ya goleó en la primera rueda por 3-0 en condición de visita.

Manchester United vs Young Boys: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea, Young, Darmian, Smalling, Lindelof, Mata, Matic, Pogba, Lingard, Martial, Lukaku.



Young Boys: Ballmoos; Bergen, Benito, Mbabu, Sulejmani; Sanogo, Sow, Fassnacht, Lauper; Hoarau, Assalé.