Manchester United vs Young Boys EN VIVO EN DIRECTO FOX SPORTS 3 TV ONLINE por Grupo H de Champions League

Manchester United vs Young Boys EN VIVO EN DIRECTO. Ingleses visitan este miércoles a los suizos en el Estadio Suisse por la primera fecha del grupo H de la Champions League. El partido arrancará a las 2:00 p.m. de Perú por Fox Sports 3 para Latinoamérica.



¿Vas a seguir el Manceshter United vs Young Boys vía Internet? Trome.pe. , tendrá el minuto a minuto del encuentro con todas las incidencias: goles, mejores jugada, polémicas y mucho más.



Manchester United de José Mourinho debuta en la Champions League ante un rival con poca historia en Europa: Young Boys, que espera a los 'Diablos Rojos' en un campo sintético, situación que no preocupó al DT portugués, pues considera que no es excusa.

HORARIOS EN OTROS PAÍSES



España / 9:00 p.m.

Argentina / 4:00 p.m.

Chile / 4:00 p.m.

Uruguay / 4:00 p.m.

Paraguay / 3:00 p.m.

Bolivia / 3:00 p.m.

Ecuador / 2:00 p.m.

Colombia / 2:00 p.m.

Perú / 2:00 p.m.

México / 2:00 p.m.

Estados Unidos / 3:00 p.m.



Manchester United viene en alza en la Premier League. Tras de ser goleado 3-0 por Tottenham, el cuadro inglés metió dos triunfos (Burnley y Watford) con Paul Pogba y Romelu Lukaku como principales protagonistas.



Young Boys, por su parte, es líder indiscutible en la Liga de Suiza con 18 puntos (ganó todos sus partidos). Pero su gran reto será derrotar a Manchester United en casa.



Manchester United vs Young Boys: Alineaciones probables



Manchester United: De Gea, Valencia, Young, Smalling, Lindelof, Fellaini, Matic, Pogba, Lingard, Sánchez, Lukaku.



Young Boys: Ballmoos, Bergen, benito, Mbabu, Wuthrich, Sanogo, Bertone, Ngamaleu, Fassnacht, Hoarau, Assalé.