Las excentricidades de Zlatan Ibrahimovic siempre son noticia. Cada vez que el sueco dice o publica algo, hay repercusiones en los medios internacionales. En los últimos días, el delantero está en el centro de atención gracias al libro “Adrenalina, mis historias ignoradas”, que cuenta a detalle lo mejor y peor de la carrera de la mega estrella.

Durante la presentación oficial, ‘Ibra’ aprovechó para tocar diversos temas y en tal sentido recordó su paso por Manchester United. El club inglés es considerado como uno de los mejores del planeta, aunque el artillero terminó decepcionado por lo que se encontró cuando anduvo por los pasillos de la entidad británica.

“Todo el mundo piensa que Manchester United es un club de primera, uno de los más ricos y poderosos del mundo, y visto desde fuera me lo parecía Una vez allí me encontré con una mentalidad pequeña y cerrada”, manifestó Zlatan, quien siguió la narración con una historia que hasta ahora no puede creer.

“Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Tenía sed, así que abrí el minibar y me tomé un jugo de frutas”, arrancó. “Llega mi nómina. Normalmente no la miro. Sólo lo hago a final de año para ver lo que ha entrado y lo que ha salido. Pero esa vez, no sé por qué, tuve curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra de mi salario mensual”, relató.

Entonces, Ibrahimovic se comunicó con el club para encontrar una explicación y se llevó una respuesta desconcertante. “Llamé al director del equipo: ‘Disculpe, ¿por qué me han quitado una libra de mi sueldo? El director del equipo echó un vistazo y me dijo: ‘Era el zumo de frutas del minibar’”, recordó el actual hombre del Milan.

Y siguió con la historia: “‘¿Estás bromeando, en serio?’ ‘No, no lo estoy. Aquí, si pides algo tienes que pagarlo’. ‘Claro, pero yo no fui al hotel por voluntad propia. No estaba de vacaciones. Era mi lugar de trabajo. Estaba allí por Manchester. Si tengo que jugar y tengo sed, tengo que beber. No puedo salir al campo deshidratado”, continuó.

Entonces, por aquel episodio y lo que le tocó vivir con otros clubes en otras ligas y países, Ibrahimovic salió de Manchester United con una imagen decepcionante. “¿Te lo puedes creer? ¿Una libra? Algo así nunca ocurriría en Italia. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores”, cerró.