Manny Pacquiao afirma que a sus 40 años aún mantiene la velocidad y fuerza que lo llevaron a la gloria | VIDEO

Manny Pacquiao está de vuelta en los Estados Unidos, el país donde alcanzo la gloria y fama mundial. Después de dos años de ausencia, 'El Pacman' retornará a Las Vegas, Nevada, para enfrentar al controvertido púgil, Adrien Broner, quien hasta hace unos años era considerado el sucesor de Floyd Mayweather.



En el último entrenamiento público, bajo las órdenes del mítico entrenador de boxeo Freddie Roach, Manny Pacquiao tuvo contacto con la prensa y habló sobre sus expectativas para su pelea de vuelta a los Estados Unidos.



"A mis 40 años aun tengo esa velocidad y fuerza, estoy muy agradecido a Dios por darme salud y fuerza. Todo lo que he hecho no ha sido solo por mi voluntad, sino por la de Dios", afirmó Manny Pacquiao en una entrevista para ESPN.

Así se prepara Manny Pacquiao para enfrentar a Broner #PacquiaoBronerpic.twitter.com/F5f7Ie2Ain — El Sparring (@ElSparringMx) 9 de enero de 2019

Sobre Adrien Broner, Manny Pacquiao afirmó que este 'es rápido, ha sido campeón, un buen boxeador al que no se puede menospreciar'.



Por ello Manny Pacquiao pidió que no le pregunten por su siguiente rival (todo apunta a que será Floyd Mayweather). "Me quiero enfocar en el combate ante Adrien Broner, sobre mi próximo rival hablaré después del 19 de enero", explicó.

Sobre su buen estado físico, Manny Pacquiao manifestó que hace ejercicios durante cuatro horas al día y juega baloncesto, pero a diferencia de años atrás esta vez descansa más entre pelea y pelea.



Manny Pacquio se enfrentará a Adrien Broner este sábado 19 de enero en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada. El combate será transmitido para toda Latinoamérica a través de la señal de Fox Action, del paquete Fox Premium.