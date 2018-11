Manny Pacquiao no se quiere retirar sin cobrarse su revancha contra Floyd Mayweather Jr.

La leyenda del boxeo Manny Pacquiao sabe que su retiro cada vez está más cerca, sin embargo parece que 'el Pacman' no está dispuesto a colgar los guantes, sin antes cobrarse su revancha ante el invicto multimillonario Floyd Mayweather Jr., quien lo derrotó por una clara decisión unánime en el 2015.



Todo está listo para que Manny Pacquiao tenga su esperada reaparición en los Estados Unidos, donde no pelea desde noviembre del 2016, cuando derrotó Jessie Vargas. 'El Pacman' enfrentaría a Adrien Broner en su retorno a suelo americano.



“Pienso en tener una revancha y que quede claro quién ganará la pelea, porque en la primera oportunidad no quedó muy claro quien fue el vencedor. No tiro muchos golpes y ganó la pelea.Tuve una lesión en mi hombro, pero esta vez no habrán excusas", manifestó a los medios Manny Pacquiao.

Por lo pronto Manny Pacquiao espera el anuncio oficial de su combate contra 'El Problema' Adrien Broner, que podría llevarse a cabo en enero, en Las Vegas.



Por su lado Floyd Mayweather ya anunció que enfrentará al campeón de kickboxing japonés Tenshin Nasukawa en un combate con reglas aún no precisadas, en el evento Rizin FF 14, el 31 de diciembre en la Saitama Super Arena.

En las semanas anteriores, Manny Pacquiao oficializó su salida de la promotora Top Rank e inició las conversaciones con la cabeza de Premiere Boxing Championship, Al Haymond, para que se encargue de sus dos próximos combates.



De esta manera, un nuevo combate entre Floyd Mayweather y Manny Pacquiao es más que seguro que se lleve a cabo en el 2019.