Manny Pacquiao regresa al ring a poco más de un año de su última presentación. A sus 39 años y cada vez más cerca del retiro, 'El Pacman' buscará quitarle el título mundial wélter al argentino Lucas Matthysse , pero ya con una evidente curva descendiente en su carrera, ¿le alcanzará al filipino?



Los números lo indican, Manny Pacquiao ha caído en dos de sus cuatro últimas presentaciones (ante Floyd Mayweather y Jeff Horn), además, no logra una victoria por nocaut desde que venció a Miguel Cotto en el 2009.



Pese a no tener el 'Ojo de Tigre' de sus inicios, Manny Pacquiao aún es considerado uno de los mejores peleadores wélter del momento. En el ranking de ESPN Manny Pacquiao aparece como el cuarto boxeador de esta categoría.



Solamente es superado por Terence Crawford, Keith Thurman y Errol Spence Jr., boxeadores que están en lo mejor de su carrera.



Pese a ello, Manny Pacquiao todavía asoma como un rival peligroso en la categoría. Derrotó sin problemas a Timothy Bradley Jr en su tercer combare e hizo lo mismo con Jessie Vargas.



Si bien es cierto en su última presentación cayó por decisión unánime ante un desconocido Jeff Horn, esta derrota fue muy controvertido y muchos consideran el fallo localista.



Ya en los últimos combates de su carrera, Manny Pacquiao todavía asoma como favorito ante Lucas Matthysse . El argentino es capaz de terminar un combate con una pelea, pero tres de sus cuatro derrotas han sido ante oponentes zurdos.



Lucas Matthysse tampoco se encuentra en lo más alto de su carrera, después de su caída ante Viktor Postol no ha lucido igual. Incluso estuvo dos años retirados después de este combate.



Una victoria para Manny Pacquiao le dará un nuevo cinturón, pero lo más importante lo devolverá a la cima del boxeo y la posibilidad de retirarse en una millonaria pelea ante una figura actual.