Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse EN VIVO EN DIRECTO TV ONLINE. Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se enfrentan en el combate más esperado del mundo del boxeo de este fin de semana.



La leyenda del boxeo Pacquiao buscará demostrar que a sus 39 años todavía puede ser campeón mundial. Por eso no te puedes perder toda la información de Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse EN VIVO por Trome.pe.



'El León de Manila' Manny Pacquiao volverá al ring después de más de un año. En su última presentación perdió el cinturón wélter de la OMB, frente a un desconocido Jeff Horn.



Una derrota de Manny Pacquiao podría enviarlo directamente al retiro, sin embargo, de imponerse a Lucas Matthysse le daría la oportunidad de tentar una nueva millonaria pelea.



Al contrario de Pacquiao , esta vez Lucas Matthysse llega como campeón defensor del título de wélter de la AMB, el mismo que conquistó al derrotar al tailandés Tewa Kiram, a inicios de este año.



Lucas Matthysse buscará darle al boxeo argentino el triunfo más importante de su historia. Pese a que Manny Pacquiao está en un comprensible declive de su carrera todavía es uno de los mejores boxeadores de su división y un futuro Salón de la Fama del Boxeo.



El combate entre Manny Pacquiao y Lucas Matthysse se llevará a cabo desde las 8:00 p.m. (hora peruana) de este sábado en la Arena Axiata de Kuala Lumpur.



La transmisión del encuentro Manny Pacquiao vs. Lucas Matthysse estará a cargo de Space para Latinoamérica excepto para la Argentina, mientras que en los Estados Unidos la pelea será transmitida por ESPN+.