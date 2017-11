Manuel Burga fue acusado de recibir sobornos por exdirector de empresa de TV ante justicia de EEUU

Alejandro Burzaco, exdirector de TyC, identificó y acusó a Manuel Burga, ante la justicia de Estados Unidos, de recibir sobornos de su empresa, junto a otros tres dirigentes de Sudamérica y varias compañías de televisión, para ser favorecidos con los derechos de transmisión de los torneos de fútbol de la Conmebol.



La acusación surgió durante el segundo día del juicio contra tres ex dirigentes de Sudamérica acusados de recibir sobornos. Burzaco, que se declaró culpable de crimen organizado y otros cargos, es el principal testigo en el juicio en Nueva York contra el expresidente de la Conmebol, Juan Angel Napout; el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marin; y el expresidente de la federación peruana, Manuel Burga.



Burzaco señaló a los tres acusados en el tribunal y declaró que pagó sobornos a todos. También dijo al jurado que Julio Grondona, el eterno mandamás del fútbol argentino que falleció en 2014, recibió sobornos en efectivo.

Alejandro Burzaco HOY en Brooklyn testimonia #FIFAGate coimas inicialmente de US$400 mil anual para Ptes. Fed. Ecuador, Venezuela, Peru, Colombia, Paraguay y Bolivia. luego a Chiroboga y Bedoya se subieron a US$600 mil @stevenarce@fabianrozo@mundialista08 — John E. Rojas (@jrojasa75) 14 de noviembre de 2017

Fox Sports, Televisa y otras compañías de televisión pagaron sobornos a dirigentes del fútbol a cambio de conseguir los derechos comerciales de torneos internacionales, testificó el martes el exdirector ejecutivo de una empresa argentina de marketing deportivo durante un juicio en Estados Unidos sobre la corrupción en el fútbol.



Alejandro Burzaco, que se declaró culpable de crimen organizado y otros cargos, es el principal testigo en el juicio en Nueva York contra el expresidente de la Conmebol, Juan Angel Napout; el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marin; y el expresidente de la federación peruana, Manuel Burga.



Alejandro Burzaco, exejecutivo de la firma Torneos y Competencias, declaró que las compañías Fox Sports, Televisa, Media Pro, TV Globo, Full Play Argentina y Traffic pagaron sobornos para obtener los derechos de transmisión de la Copa América y otros torneos.

Como evidencia del delito, la fiscalía presentó un acuerdo firmado en 2008 para que una sociedad formada entre Fox y la compañía de Burzaco pagara 3,7 millones de dólares a un holding empresarial con sede en las islas Turks y Caicos para canalizar sobornos. Las autoridades dijeron que el acuerdo fue firmado por un ex ejecutivo de Fox.



Cuando le preguntaron a quién mantenía al tanto de los sobornos, Burzaco respondió “Fox Pan American Sports... Fox Sports”. A través de los sobornos, la cadena “obtuvo influencias y los derechos para transmitir su señal en Argentina” y en otras partes del mundo, agregó.



Fox Sports no respondió de inmediato a una solicitud de comentario al respecto. Televisa indicó que no comentará hasta que tenga más información sobre el caso.



Los exdirigentes, que se declararon inocentes, son los primeros que enfrentan juicio como parte de la investigación del Departamento de Justicia estadounidense, que destapó una red de corrupción que duró más de dos décadas y en la que se pagaron al menos 150 millones de dólares en sobornos. Más de 40 otros dirigentes y empresarios se declararon culpables.

