La historia empezó bajo unos rayos solares que brillaban y quemaban y el zurdito iba tras el balón. Luego creció, se hizo futbolista, pero ya había dejado su nombre, Luis Hernández, solo para el DNI, pues para el mundo del balompié, era simplemente ‘Manzanita’.

Luis, te dirigió Jorge Sampaoli en Bolognesi de Tacna. Debes tener una buena anécdota con él...

Una vez perdimos ante la Universidad San Martín por 1-0 y el error había pasado por donde estábamos el ‘Chasqui’ Álvarez y yo.

¿Quién de los dos tenía la culpa?

No podría decirte, pero el profesor se obsesionó con saber quién era el responsable. Igual, al final del partido, cada uno se fue a descansar.

¿Qué siguió?

Estaba durmiendo y a las 4 de la mañana suena mi teléfono. Me levanté asustado a responder y era él.

¿Qué deseaba?

Me dijo muy serio: ‘Encontré el error, no fuiste tú, fue tu compañero. Descansa tranquilo’. Y cortó.

¿Se cree Marcelo Bielsa?

Una vez me dijo: ‘Yo lo imito, pero porque creo en su trabajo. Veo muchos que ahora dicen que me siguen, pero sus equipos no juegan como los míos’.

Otro obsesivo que te dirigió es Juan Reynoso...

Te enseña a jugar, esa es la palabra. Te explica cómo solucionar una jugada, trasladarte en el campo.

¿Mal genio?

En las prácticas muchas veces se ponía renegón, pero ‘puteaba’ igual al chiquillo que recién empieza o al consagrado del equipo.

¿Y fuera del trabajo?

Divertido, excelente amigo.

Tienes un récord que pocos saben...

Soy campeón con Alianza Lima en el 2001 y con Melgar 2015, el año en el que ambas instituciones cumplían su centenario. Eso no lo tiene ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

¿Recuerdas tu primera concentración?

Fue en Alianza y me tocó compartir habitación con Christian del Mar y con Paulo Hinostroza. Cuando fuimos a dormir, dejaron dos soles en la mesita y me advirtieron: ‘Mañana, te levantas a las 6 y vas a comprar los periódicos’.

¿Fuiste?

No, porque pensaba que era broma. Cuando se levantaron y no vieron los diarios me miraron de tal forma que entendí que al instante debía ir a comprar.

¿En qué invertiste tu primer sueldo?

Justo se acercaba el cumpleaños de mi mamá y me fui hasta el ‘Parque Industrial’ de Villa El Salvador y compré un juego de muebles. Dejé pagado y pensaba que no lo iban a llevar, pero por suerte aparecieron, para alegría de ella.

¿Cómo nace la chapa de ‘Manzanita?

Es de niño, cuando jugaba en Cantolao. Me la puso Martín Gonzales, hijo de ‘Chalaca’.

¿Por qué?

Es que cuando el sol quemaba fuerte, mi cara se ponía roja y me ‘bautizó’ como ‘Cara de manzana’ y después todo se redujo a ‘Manzanita’.

¿Dónde te llaman Luis?

En pocos lugares. Mi papá muchas veces me dice ‘Manzana’ y el profesor Autuori, cuando daba la lista de concentrados, escribía: ‘José Soto, Guillermo Salas, Marko Ciurlizza, ‘Manzanita’….

Bueno ‘Manzanita’, se agradece la entrevista...

Gracias al diario, un saludo a los lectores y cuídense, que debemos respetar lo que indica el Gobierno. b