Marc Márquez protagonizó una durísima caída en el calentamiento del Gran Premio de Indonesia de este domingo. Apenas sufrió el impacto, el español fue trasladado a una clínica para conocer el alcance de los golpes. Por suerte no fue nada grave para el piloto, quien se quedó fuera de la segunda competencia de la temporada.

Márquez realizó una maniobra en la curva siete del circuito de Mandalika. Sin embargo, el deportista de 29 años perdió el control de la parte trasera de moto y de inmediato salió suspendidos por los aires. Luego, el seis veces campeón cayó sobre la pista y, por la velocidad, fue arrastrado por unos metros.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron que Marc pudo levantarse por sus propios medios, pero con aspecto aturdido tras esta caída a 180 km/h. Enseguida, siguiendo el protocolo sanitario, el piloto fue evacuado al cercano hospital de Mataram para exámenes complementarios, indicó su equipo.

Luego del control, Repol Honda, su equipo, informó que el español sufrió una conmoción cerebral. “Marc Márquez fue declarado no apto tras exámenes en el hospital local, por el personal y los médicos del circuito”, señaló la escudaría del nacido en Cervera.

Es la cuarta caída para Márquez en Indonesia, tras una el viernes en los entrenamientos libres y dos el sábado en la sesión de clasificación, en la que había quedado relegado a la plaza número 14 de la parrilla.

El lamento de Márquez

“¿Qué puedo decir? No ha sido nuestro fin de semana, hemos luchado y tenido problemas desde el principio”, señaló el seis veces campeón del mundo de la categoría reina del motociclismo en un comunicado difundido por su equipo Repsol Honda.

“Ha sido una caída bastante fuerte en el Warm Up de esta mañana, quizás una de las más grandes que he tenido”, admitió Márquez, que visiblemente aturdido tuvo que ser trasladado a un hospital y no pudo correr el Gran Premio, ganado por el portugués Miguel Oliveira.

“He ido al hospital local y, aunque no hay problemas graves, se ha decidido que no debía correr. Por supuesto que es una pena, pero es la mejor decisión”, concluyó Márquez.