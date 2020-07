POR: CARLOS BERNUY / @BernuyCarlos

Hay momentos en la vida donde el corazón se rompe y las ilusiones se desvanecen. Todo puede iniciar con una frase como esta: “Quisiera comunicar que he decidido no aceptar la proposición que me hicieran...”. Muy formal quizás para el amor, pero demasiado directo para el fútbol. Así, en marzo del 2014, Marcelo Bielsa, hoy campeón con el Leeds United y receptor de aplausos mundiales, le decía ‘No’ a la Federación Peruana de Fútbol que pretendía sus servicios.

Por aquel entonces los anhelos iban a mil por hora y muchos ya veían a Bielsa entrando a la Videna, combatiendo el tráfico limeño para llegar, acabando con la sequía de años y años sin ir a un Mundial y hasta bailando un festejo o llorando con el ‘Contigo Perú‘. Nada de eso se dio y el entrenador, que pasara por los combinados nacionales de Chile y Argentina, terminó firmando por el Olympique de Marsella de Francia.

Bielsa es un tipo inteligente, observa cosas que otros no y en base a eso analiza a dónde lo llevará su decisión. No es un tipo que se deje llevar por el florklore y al que le agrade que le pongan el rótulo de ‘salvador'. El argentino es una persona que arma un proyecto con la principal materia prima: los jugadores y luego apunta a la directiva. Para una selección necesita jugadores de nivel y Perú no los tenía, ni los tiene. En Chile se encontró con Arturo Vidal y Alexis Sánchez y en Argentina con una constelación de figuras.

Ya en nómina estábamos en pierde. Vamos al grupo: jugadores indisciplinados, divisiones menores sin calidad y varios elementos carentes de compromiso. Allí nació el ‘No'. En oficinas, la FFP suele ser un caos, los clubes tampoco ayudan y el desorden del campeonato es casi de película. Allí se fundamentó más el ‘No'. Antes de conversar con Bielsa ya los directivos estaban en peleas por atribuirse el ‘logro'. Allí se cerró el ‘No'. Bielsa es un tipo humilde y del que hay que escuchar cada palabra.

Un solo ejemplo, tras firmar por el Marsella se filtró un video donde hablaba con sus jugadores y todos le prestaban atención. Aquí en la Videna ese diálogo hubiera encontrado a los futbolistas aburridos y ya queriendo jugar con su celular y saber de la modelito de moda. Bielsa quiere dinámica en sus equipos, jugadores que vayan y vengan y den resultados. Nosotros tenemos elementos como André Carrillo que jamás apoya en la marca o delanteros como Raúl Ruidíaz, presa fácil de los defensores.

Pero calma, en el 2015 Ricardo Gareca llegó a la selección peruana y terminó, dos años después, clasificándonos al Mundial. Ya nadie seguramente pensó en Bielsa y aquel futuro sin concretar. Lo que sí no admite dudas es que con el argentino no hubiera existido perdón para las indisciplinas, se habría podido ganar un mejor orden para todo y no una meta momentánea, además de haber sentado las bases de un cambio. Pero mientras él celebra en Ledds, nosotros quizás recordemos lo que pudo ser y no fue. Sí, seguramente lo recordaremos.

