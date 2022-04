Los conductores del programa argentino Socios del Espectáculo (El Trece), confirmaron lo que era un secreto a voces en ese país, el director técnico de River Plate y la periodista de ESPN, Alina Moine, mantienen un romance desde hace tiempo.

“Llegó la confirmación de un noviazgo del que se habló mucho y que no está ligado a nada extra matrimonial. Marcelo y Geraldine, su ex y madre de sus hijos, se separaron hace un buen tiempo, hace años, y ahora llegó un nuevo amor”, sostuvo Rodrigo Lussich.

Esto hizo que Luli Fernández revelara una conversación que tuvo con Alina. “Ella me dijo que no viajó a Salta, que esa era Josefina y otro hombre que es íntimo amigo de Gallardo, pero ese fue el pie para que hablara de su propio vínculo. “Yo no soy clandestina”. me dijo”, relató.

“Cuando le pregunté si estaba de novia, me dejó de contestar… Raro. Ahí fui a otra fuente, un amigo cercano a Marcelo, que me dijo, textual: ‘Están de novios y se aman profundamente. Marcelo Gallardo y su ex se separaron hace años y ahora arrancó con Alina un vínculo ultra sólido y de familia ensamblada”, añadió.

Romance salió a la luz un día antes

Los rumores entre un posible romance entre el director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, y la periodista deportiva, Alina Moine, resurgieron luego que, en un programa de espectáculos argentino, se revelara que amos personajes compartieron tiempo en un viaje a Salta, provincia de ese país.

En el programa Socios del Espectáculo (El Trece), el conductor Adrián Pallares manifestó que Gallardo y Moine estuvieron juntos en Salta, lugar donde River Plate disputó un partido por la Copa Argentina ante Laferrer.

“Me contaron que hace muy poquito, cosa de días, estuvo en Salta con alguien muy conocido. El señor M se lo puede llamar”, inició tímidamente, para luego, tras presión de sus compañeros panelistas, develar los nombres en cuestión.

“Los contactos que me quedaron en Salta me contaron que Marcelo Gallardo y Alina Moine estuvieron juntos en Salta. Más precisamente, en la zona de Cafayate”, expresó.

Rumores iniciaron en el 2019

En el año 20190, ya se informaba sobre un romance entre ambos personajes ligados al fútbol, esto cuando Gallardo estaba a punto de convertirse en padre de su cuarto hijo con su ex pareja Geraldine La Rosa. “¿Hace cuánto están juntos?”, así lo aseguró Ángel de Brito, reconocido periodista de espectáculos, en su programa radial El Espectador por CNN Radio AM 950. “Hay una persona en el camino de Marcelo Gallardo. Y es nada más y nada menos que Alina Moine. Ella estaría comenzando una relación con Gallardo”, señaló Ángel de Brito para todos sus oyentes e aquel momento.

“Gallardo mandó, a través de gente allegada del club, a que se comuniquen con periodistas para que aclaren que él está separado de la madre de sus hijos”, añadió Ángel de Brito.

