Cualquier ayuda es importante en estos tiempos difíciles a raíz de la pandemia del coronavirus. Y pensando en la gente que la pasa mal, específicamente en Bolivia, el delantero de Cruzeiro Marcelo Martins donó 100 mil dólares para comprar 7 mil 500 canastas básicas de víveres y entregarlas a las familias más vulnerables. Mira el video. ¡Grande!

Si bien el delantero boliviano se encuentra en Belo Horizonte, a la espera de la reanudación de las competencias en el fútbol brasileño, eso no ha sido impedimento para enviar la fuerte suma de dinero y llevar a cabo su objetivo, en beneficio de las ciudades más pobladas del país: Santa Cruz de La Sierra, La Paz y Cochabamba.

“Es maravilloso poder contribuir con estas familias humildes, que realmente lo necesitan. Nunca olvidaré dónde me fui, ¿verdad? Nunca olvidaré mis raíces, mi país", confesó en entrevista con Globo Esporte, Marcelo Martins, quien tiene padre brasileño y madre boliviana.

Marcelo Moreno doou 100 mil doláres, cerca de R$ 500 mil, para ajudar famílias carentes na Bolívia: "nunca vou esquecer da onde saí". Atacante do Cruzeiro nasceu num bairro pobre, em Santa Cruz de La Sierra

Veja esta história emocionante domingo, no Esporte Espetacular! pic.twitter.com/ri9R7ecm0E — globoesportecom (de 🏠) (@globoesportecom) June 5, 2020

Por otro lado, Moreno se mostró sensible cuando se tocó el tema del coronavirus. "Es muy triste, de verdad. Me emociono mucho cuando hablamos de coronavirus, porque he estado viviendo con esto desde principios de año. No es fácil. He estado huyendo del virus durante seis meses”, añadió el deportista de 32 años.

Marcelo Moreno estuvo hasta hace poco en el Shijiazhuang Ever Bright, de la Segunda División del fútbol chino. En febrero pasado, el delantero estampó su firma por Cruzeiro, club por el que ya jugó en la temporada 2007, 2008 y 2014. En Brasil, el ‘Matador’ también vistió las camisetas de Vitoria, Gremio y Flamengo.

