Deportes







Marcelo Vivas, DT de Sport Boys: “Bailando soy el tronco del árbol” | ENTREVISTA En la capital de la salsa del Perú y donde la gente es callejera, Marcelo Vivas, es lo opuesto. No tiene ritmo, tampoco sale de su casa y come cebiche sin ají. Es hogareño, salvó al equipo de la baja y no le importa lo que diga Manco.