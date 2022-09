No negó la posibilidad de cambiar sus colores de blancos a azulgranas. Marco Asensio está a nueve meses de que finalice su contrato con el Real Madrid y de recibir próximamente una propuesta de renovación podría aceptarla, sin embargo, no desmintió las informaciones que le ponen en la órbita del Barcelona.

“Ojalá se pueda dar la renovación. Veremos qué pasa, nunca se sabe, en el mundo del fútbol pueden cambiar las cosas muy rápido. No puedo decir nada más porque no sé lo que va a pasar”, aseguró Marco Asensio en una entrevista a ‘El partidazo’ de Cope.

Preguntado por el interés del Barcelona, Asensio dejó claro que está centrado en el Real Madrid y la selección, pero no cerró la puerta al cuadro del Camp Nou: “Sinceramente, no lo sé. Realmente estoy centrado en lo que estoy. Sólo pienso en el presente, el ahora, el darlo todo con la selección y con mi club”

“Ni lo he pensado, ni lo he valorado. Ahora mismo no puedo dar una respuesta, no lo sé. Son cosas que salen. Esta mañana tenía 200 mensajes. Les digo que estoy en un mundo en el que hay muchos rumores, especulaciones, y es normal. En siete meses puedo firmar con cualquier club y es normal que salgan muchos y saldrán más seguramente. Estamos en ese círculo en el que cada día habrá noticias y eso no lo puedo controlar”, agregó Asensio.

Asensio sobre su permanencia en el Real Madrid

Asensio repasó un verano difícil en el que valoró marcharse del Real Madrid y explicó las razones por las que decidió quedarse: “Estoy en un momento bueno, tranquilo. El mes de agosto fue un poco más complicado por la incertidumbre pero estoy feliz por la decisión que he tomado”.

“Había opciones obviamente. Al final, la decisión que tomé fue porque sigo confiando en que puedo ayudar al Real Madrid, quiero seguir ganando títulos con el club. Creo que ha sido la correcta y estoy con muchas ganas. Al final tampoco era una decisión que dependa de mí totalmente. Son cosas que hay que hablar con el club, con el entrenador, pones todo en la balanza y a partir de ahí tomas la decisión. Pero en ningún momento pensé realmente en poder salir, por el proyecto y por la confianza de Ancelotti”, acotó el mediocampista español.