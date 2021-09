Real Madrid goleó 6-1 al Mallorca en la sexta jornada de LaLiga Santander en un partidazo que tuvo en Marco Asensio a su gran figura, con un triplete clave para la victoria ‘madridense’.

Karim Benzema se encargó de abrir la cuenta a los 3′, tras lo cual llegaría el show de Asensio a los 24′, 29′ y 55′. Benzema logró su doblete a los 78′ e Isco sentenció la victoria a los 84′.

“Muy feliz y contento. He tenido la oportunidad de salir de inicio y sabía que tenía que aprovecharlo. He trabajado mucho por este momento. Hay que seguir buena dinámica que tenemos”, aseguró el jugador tras el partido.

Y los elogios llegaron de diferentes lados, dado que Carlo Ancelotti también no dudó en destacar el rendimiento del volante pese a haber sido cambiado de puesto. “Es una posición en la que puede hacer mucho daño entre líneas. Tiene muy buena pegada y eso es muy peligroso para el equipo contrario”, manifestó.

Real Madrid vs. Mallorca: previa

El Real Madrid recibe al Mallorca con rotaciones obligadas por las lesiones que sufre Carlo Ancelotti y el cansancio que acumulan sus titulares, dentro de ellos están Dani Carvajal, Marcelo, Ferland Mendy, Toni Kroos, Dani Ceballos y Gareth Bale. Por ello, tendrá que analizar la mejor manera para manejar su plantilla que, a pesar de todo, viene brillando con la pareja de Vinicius y Karim Benzema.

La ventaja la tiene claramente el conjunto blanco, dado que Mallorca no puntúa en el Santiago Bernabéu desde hace 12 años. Además los número respaldan a los merengues: 37 victorias sobre el equipo visitante.

Carletto deberá dar minutos a jugadores como Marco Asensio o Luka Jovic, con apariciones testimoniales en los seis encuentros de la presente temporada, ante el desgaste de sus otros jugadores. En una gran dinámica de resultados, tras remontar en sus dos últimas salidas y vencer en San Siro al Inter y Mestalla al Valencia, el desgaste de esos partidos invita a pensar en la entrada de Miguel Gutiérrez en el lateral izquierdo, con Nacho como nueva opción para el derecho o Lucas Vázquez ante el enésimo problema muscular de Carvajal.

Con sus seis goles y cinco asistencias, Benzema es el cerebro de todo lo ofensivo. Su fútbol ha conectado con el momento imparable de Vinicius, desequilibrante en el uno contra uno y decisivo con su mejoría en la definición. El jugador brasileño se encuentra en su mejor momento con cinco tantos.

Por el lado del Mallorca, se encuentra noveno con 8 puntos y visita al líder de LaLiga con ilusión pero también con numerosas bajas en sus filas, sobre todo en defensa por las lesiones de los centrales Antonio Raillo, Franco Russo, Alexandar Sedlar, y el lateral derecho Pablo Maffeo. Se unen a la lista de futbolistas con problemas físicos el mediocampista Íñigo Ruiz de Galarreta y el delantero Ángel Rodríguez.

El técnico de Mallorca Luis García Plaza tendrá que improvisar en el bloque defensivo, como ya lo hizo en el empate sin goles de la pasada jornada ante el Villarreal en Son Moix. El japonés Takefusa Kubo volverá a enfrentarse al Madrid, dueño de sus derechos federativos, por segunda vez con la camiseta del Mallorca. Ya lo hizo en mayo de 2020 con derrota mallorquinista (2-0).

En 29 encuentros disputados por el Mallorca en el Bernabeú, el Real Madrid se impuso en 22, empató tres y perdió cuatro. El último triunfo conseguido en el Santiago Bernabéu se remonta al 25 de mayo de 2009 (1-3) con el técnico Gregorio Manzano en el banquillo.

Real Madrid vs. Mallorca: Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Militao, Alaba, Miguel Gutiérrez; Casemiro, Camavinga, Isco; Rodrygo, Marco Asensio o Vinicius, y Benzema.

Mallorca: Reina; Sastre, Valjent, Oliván, Costa; Kubo, Babá o Battaglia, Febas, Dani Rodríguez, Kang In Lee; y Fer Niño.