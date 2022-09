Marcos López hizo el reciente domingo su debut oficial con camiseta de Feyenoord. El peruano fue titular ante Sparta y jugó los 90 minutos y descuentos. Tras el encuentro, el lateral izquierdo compartió su alegría en una entrevista en inglés que dio para el área de prensa del club neerlandés.

“Me sentí bien en la cancha, gracias a los hinchas por el apoyo. Estoy muy feliz por mi debut con Feyenoord y disfruté ese momento. El entrenador me dijo ‘juega fácil, con calma, sin preocuparte si pierdes dos, tres pelotas. No te preocupes. Juega como sabes’. Me sentí bien”, señaló López.

El deportista de 22 años, asimismo, destacó la calidad de sus compañeros y reconoció que puede estar mejor físicamente. “Es muy fácil jugar en este equipo porque todos juegan realmente bien, juegan a uno, dos toques, juegan al espacio. Necesito estar mejor físicamente, pero es el proceso. Entiendo el momento, tengo dos jugadores en mi posición, pero me sentí bien con algunos minutos en la cancha”, comentó.

López confesó que debe tener un poco de paciencia para ganarse un lugar en el equipo y reveló su buena relación con sus compañeros, el marroquí Oussama Idrissi y el brasileño Igor Paixao.

“Es buena, porque ellos hablan inglés. Es mejor para mí, porque no hablo neerlandés, pero prefiero hablar español”, contó López, que luego indicó que quizás “en uno o dos años, hable neerlandés”.

Marcos López, convocado para la selección peruana con miras a los amistosos ante México y El Salvador, demostró en la entrevista su aprendizaje del idioma inglés, importante para su carrera. Hasta hace unos meses, cuando era parte de San Jose Earthquakes, el futbolista requería un poco de ayuda para responder a los periodistas, como se refleja en el video que te presentamos: