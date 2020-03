POR: FERNANDO ‘VOCHA’ DÁVILA

Esta es una historia con muchos pasajes de amor, al fútbol y a las mujeres. Con momentos duros y felices. Marcus di Giuseppe llegó al Perú hace 25 años como futbolista y escribió una historia donde las chicas y la misma muerte tuvieron un protagonismo especial. Supo tanto de amores mediáticos como de pasajes futboleros.

‘Bica’, ¿tú conoces la cara de la muerte?

En el año 2003 jugaba en Estudiantes de Medicina, regresábamos a Lima en la camioneta de Miguel Miranda y en la Panamericana el carro dio cuatro vueltas de campana.

¿Lloraste?

Me sujeté con fuerza del pasamanos de la puerta y rogaba a Dios que pare.

¿Cómo se detuvo?

Como si estuviera estacionado, miré a mi costado y ‘Miguelón’ estaba desmayado. Allí me desesperé.

¿Pensaste lo peor?

Sí, pero de inmediato él reaccionó. ¡Estaba vivo!

¿Los demás?

Una puerta sé abrió y casi a 80 metros había salido volando el ‘Monón’ Alvarado, que venía atrás con ‘Panaderito’ Díaz y Kohji Aparicio, que de tanto golpe no se acordaba de nada.

¿No te pasó nada?

Bajé, los ayudé a salir de la camioneta y sentí que mi pierna se balanceaba.

¿Qué tenías?

Me había roto los ligamentos. Tenía para 7 meses de guardar reposo.

¿Fue el peor año que te tocó vivir?

Hacía un par de meses me había divorciado y me llegaba esa desgracia.

¿Luego qué siguió?

Recuperarme y, cuando ya estaba casi al cien por ciento, un amigo me invita a salir, fuimos a una discoteca.

¿Te pusiste a bailar?

No bailo. Siendo brasileño eso es muy raro... Soy rockero y encima tímido.

¿Y a qué fuiste a esa discoteca?

A pasarla bien y allí, en un box, estaba Laura Huarcayo con Marina Mora y una amiga en común.

¿Así conociste a Laura?

Sí, conversamos mucho y sentimos atracción mutua.

¿La invitaste a salir otro día o le diste un pico?

Esa misma noche la besé.

¿A los cuántos meses se fueron a vivir juntos?

A los 4 y estuvimos casi un año.

¿Por qué terminaron?

Cosas de una relación que fue muy linda.

No es la única famosa en tu vida...

Es cierto.

Sofía Franco, una de las mujeres más bellas del país, también fue tu novia...

Sí y sé que está felizmente casada y tiene su hijo.

¿Por qué no se casaron?

Nosotros hablamos del tema, estábamos muy bien, pero de pronto se fue a Inglaterra.

¿Por qué lo hizo?

Creo que le asustó la idea de vivir con alguien. Era muy jovencita para dar ese paso, tenía solo 20 años.

También te castigaron porque salió positiva tu orina en 1998...

Ese año íbamos a ser campeones con Sport Boys, pero faltando 2 meses sacaron eso. No me cabe dudas de que quisieron hacernos daño, pero ya no me importa saber quién fue el malintencionado.

Vestiste las camisetas de Cristal, Boys, Municipal y Universitario...

Sí y con la que más me identifiqué fue con la ‘rosada’.

¿Recorriste el Callao?

He ido a fiestas en Los Barracones y en Atahualpa.

¿Y ahora a qué te dedicas?

Junto a Alfonso Dulanto hemos creado la academia para adultos ‘Pocho y Bica’, y también soy la imagen de la cebichería ‘La Pichanga’ de Giovanni Sanguinetti, mi socio.

Un abrazo y que todo vaya bien...

A ustedes por acordarse de mí. Un abrazo enorme a los lectores de Trome.