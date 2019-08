María Belén Bazo: Nuestra medallista de windsurf en los Panamericanos se confiesa en esta entretenida entrevista | FOTOS

Por: Fernado 'Vocha' Dávila



En el mar es feliz. Las olas son sus amigas y esa amistad se basa en el respeto y cariño que ambas se tienen. María Belén Bazo pertenece a ese grupo exclusivo de peruanos que saben lo que es colgarse una medalla en los Panamericanos de Lima 2019. La triunfadora de windsurf no es diferente, sino única.



¿Lloraste cuando te anunciaron en el podio?

Cuando aseguré la (presea) de bronce, mis ojos se humedecieron.



¿Te sientes ganadora?

Ha sido un logro importante, pero estoy entrenando para quedar en buen lugar en el Mundial de Italia y clasificar a las Olimpiadas de Tokio 2020.

¿Cuántas veces has visto los videos de tu triunfo?

Los grabé y con mi familia los chequeamos.



¿Ya fuiste a ver tu departamento en Villa El Salvador?

Todavía.



¿Lo vas a habitar o vender?

Lo pienso alquilar, pero conservarlo como un patrimonio.



¿Tienes cábalas?

Cuando compito soy atea.

¿Eso que significa?

Que si entrenaste bien, vas a rendir. No soy de pedir ayuda divina si no hice un buen trabajo.



¿Fuiste buena estudiante?

Disciplinada y en la universidad igual.



¿Qué carrera has elegido?

Diseño e innovación ambiental.



¿Eres vegetariana?

No, pero como poca carne.

¿Hace cuánto no te devoras un rico pollo a la brasa?

El pasado jueves, después de varios meses que no lo hacía.



¿Han subido tus seguidores en las redes?

Antes de los Panamericanos tenía tres mil y ahora cuatro mil quinientos.



Si un chico trata de conquistarte invitándote a una corrida de toros, ¿qué respondes?

No voy. No disfruto con esos eventos.



¿Bailas bien?

Me gusta, pero no lo hago como los cubanos.

¿Has bailado con alguno de ellos?

El último día en La Villa Panamericana llegó una orquesta y la delegación cubana salió a bailar, era un espectáculo observarlos.



¿Tu programa favorito de la televisión?

No veo, no tengo cable. Solo consumo Netflix y Youtube.



¿Cómo te enteras de las noticias?

Por las redes.



¿Cuántos días vas al spa?

No soy de eso.

¿Te haces la manicura?

No, pero me la hice de casualidad. Acompañé a mi abuela al club y ella me dijo que lo haga.



¿El cine?

Sí.



¿Una película?

Fui a ver ‘Toy Story 4’.



Un deseo en voz alta...

Que ahora que hay infraestructura deportiva se lleve a cabo un sistema que realice trabajo desde los niños.



¿Uno personal?

Que la empresa privada apoye para poder ser deportistas de élite mundial.



Muchas gracias María Belén por dejarnos entrar a tu casa y conocerte...

Gracias a ustedes y un saludo a los lectores de Trome.

LA ESTRELLA DE