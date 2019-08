María Fernanda Reyes ganó medalla de plata para Perú en Longboard Femenino por Juegos Panamericanos Lima 2019 [VIDEO]

María Fernanda Reyes no se quedó atrás y también ganó una medalla de plata para el Perú en Longboard Femenino por Juegos Panamericanos Lima 2019. La surfista cerró así su gran participación en el Complejo Deportivo de Punta Rocas.



"Es un sueño cumplido. He dejado todo en la cancha y sé que la hinchada peruana está muy orgullosa. Tengo una sonrisa que no se me va a ir", dijo contenta María Fernanda Reyes en Movistar Deportes.



La peruana María Fernanda Reyes besó la medalla de plata tras una puntuación de 12.76 en Longboard Femenino de los Juegos Panamericanos Lima 2019.



La medalla de oro fue para la brasileña Chloe Calmon, que logró una puntuación de 15.36. Mientras que la de bronce fue para la canadiense Mathea Dempfle.