En Argentina quedaron muy indignados tras lo ocurrido en el Boca Juniors vs Atlético Mineiro por Copa Libertadores, donde el VAR anuló gol al cuadro ‘xeneize’ que pudo ser el de la victoria en los 90 minutos. Mariano Closs, por ejemplo, pidió cambiar el reglamento del fuera de juego. Mira el video. ¿Fue para tanto?

“El fútbol, para el fuera de juego, tampoco tiene un espíritu. Porque el fuera de juego; es un fuera de juego. El facilismo es decir que el ‘VAR no sirve para nada’. Y la verdad es que lo árbitros nos están haciendo pensar que no sirve para nada. No se puede perder la esencia del fútbol”, arrancó Mariano Closs, conocido narrador de ESPN.

“Yo no coincido cuando dicen que la rodilla (‘Pulpo’ Gonzáles) solo se veía adelantado un lado. Me parece que lo hemos visto todos: la rodilla estaba adelantada. Esa no es la discusión. El tema es: el reglamento del fuera de juego hay que cambiarlo. Lo digo hace años”, señaló el argentino.

“Ni una rodilla, ni un talón, ni un gemelo... te da ventaja contra el defensor para poder girar y hacer un gol”, continuó. Esto porque, según la regla, cualquier parte del cuerpo con el que puedes hacer un gol, puede quedar en posición adelantada.

“La famosa rodilla de Gonzáles se ve adelantada. ¿Ustedes piensan que eso es posición adelantada? Ahí hay que cambiar el reglamento. A la gente del VAR no le queda otra que llamarte”, cerró muy incómodo Mariano Closs en el programa futbolero.

