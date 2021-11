Mario Broncano lanzó el desafío. Tras salir de prisión, el conocido exboxeador se pronunció sobre ‘el Rocky de los Barracones’ Jonathan Maicelo y afirmó que si le dan un mes y medio de preparación está dispuesto a disputar tres asaltos con el chalaco. Broncano afirmó que él ‘sí puede llenar el coliseo Eduardo Dibós’ y aseguró que ‘La Cobra’ no le ha ganado a nadie.

En una entrevista exclusiva para Tele Deportes de Panamericana, Mario Broncano compartió sus opiniones de Maicelo y hasta le pidió ser más humilde. Según Broncano, tuvo oportunidad de guantear con el pugilista del Callao, cuando el chalaco fue de visita a prisión.

El retirado púgil reveló Maicelo acudió al penal, donde tuvieron un sparring y el chalaco no lo pudo tocar, además, consideró que ‘él sí puede llenar un coliseo, a diferencia del chalaco’.

Mario Broncano también manifestó que si le dan un mes y medio para prepararse está dispuesto a enfrentarse a Jonathan Maicelo en tres asaltos.

“Te lo voy a decir (a Maicelo), se un poquito más humilde porque no le has gano a nadie. Me ponen a mí con mis 53 años a pelear y yo te lleno el coliseo Dibós, pero tu ni llenas el estadio y con eso no me creo más”, manifestó Broncano.

“Él ‘hizo guantes’ conmigo y pensaba que se iba lucir conmigo; pero yo soy Broncano. Pregúntale si me pudo dar un golpe y si él gusta, que me de mes y medio de entrenar y nos metemos tres rounds. ¿A ver quién es más vivo?”, expresó Mario Broncano.

¿QUIÉN ES MARIO BRONCANO?

Uno de los nombres más sonados en la historia del boxeo peruano es Mario Broncano; pero no tanto por sus actuaciones en el ring, sino por sus acciones y problemas con la justicia.

A pesar que deslumbró en sus inicios en el ring por una técnica innata en el deportes de los puños, su adicción a las drogas no le permitió realizar una carrera profesional destacada y apenas tiene seis peleas profesionales (registradas en Boxrec), dos victorias, dos derrotas y dos derrotas.

La ultima pelea profesional de Mario Broncano fue registrada en febrero de 1995, dentro del propio penal de Lurigancho, logrando una victoria por decisión de los jueces ante el piurano Juan Peña Atoche.

CAMPEÓN SUDAMERICANO

El logro más importante de Mario Broncano lo consiguió como amateur, al conquistar la medalla de oro de peso gallo del Sudamericano de 1987; sin embargo estos éxitos no los pudo reeditar en el boxeo profesional debido a su adicción y problemas con la justicia.

