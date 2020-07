Por: Fernando ‘Vocha’ Dávila

El tiempo avanza, no se detiene y el adolescente de 16 años que apareció en Primera división, ahora es un cazatalentos en el primer puerto. Vio la luz en la cuadra 1 del jirón Puno en el Callao y conoció el éxito y las penas. Hoy Mario Gómez es el profesor a la hora de responder. Lo de ‘Machito’ es simplemente un apelativo.

¿Ya eres abuelo?

Todavía. Mi hijita Marian de 21 años, la única mujer, tiene enamorado.

¿Te pusiste celoso?

No, lo conozco al muchacho.

Igual, creo que lo ‘parchaste’.

Obviamente.

¿Qué le dejaste claro?

A mi ‘Princesita’ nunca la hice llorar y tú no tienes por qué hacerlo.

¿Quién te bautizó como ‘Machito’?

El finadito Freddy Ternero. Me preguntó: ¿eres hijo del ‘Cholo’ Gómez? y respondí que sí y me agregó: Eres ‘Machito’ Gómez.

Apareciste como una gran promesa y nunca te fuiste al extranjero.

Me probé 3 veces.

¿Qué pasó?

En Dinamarca me presentaron un contrato redactado en danés.

¿No podías leerlo?

Un brasileño del equipo me advirtió que no lo firmara, que debía salir de allí.

¿Fuiste con representante?

Tenía, pero no llegaba y recién apareció cuando retorné.

¿Otra aventura?

En Argentina. Enzo Trossero (Independiente) me pidió, trabajé 15 días y en ese lapso cambiaron de técnico. El nuevo no me quería.

También viajaste a España...

Estuve entrenando en el Xerez y me regresé.

¿Por qué?

Estaba loco y sin pensarlo hice la del ‘Chavo’.

¿Es cierto que penan en el ‘Lolo Fernández’?

Todas las noches escuchas gritos de la gente en las tribunas.

¿Le pegaste al ‘Toro’ Arzuaga?

Sí, es que los colombianos Candelo, Chará, un grandazo que apellidaba Moreno y Martín querían manejar el Aurich. La gente no estaba contenta.

¿Y por eso te le fuiste encima?

La bronca era con Mayer, que dirigía todo y mal. A él le dije las cosas, el otro se metió y no quedo más que pelearnos.

¿El mejor dirigente?

Alfredo González. El ‘Gordo’ aguantaba el pago de dos meses, sabiendo que se venía un clásico.

¿Y cuál era su ‘táctica’?

En la cena nos pagaba lo pendiente y además nos motivaba: “Mañana hay 2 mil dólares si ganan y les cancelo acá mismo”. No podíamos ni dormir en la madrugada.

¿El compañero ideal para pasar un día entero?

‘Pompo’ Cordero, anda fresco.

¿Para ir de juerga?

‘Polvorita’ Carrión, tremendo bailarín y en su momento ‘ganaba’ con las chicas.

¿Al futbolista siempre lo rodean hermosuras?

Si es con la camiseta de la ‘U', mucho más.

¿Te amistaste con ‘Kukín’?

Omar Zegarra, con engaños, nos citó en la plaza de Chucuito.

¿Y qué pasó?

Nos sorprendimos de vernos.

¿Quién dio el primer paso?

‘Caramelo’ dijo: ‘Ya desahuévense’ y desde allí entendimos que a mí me habían llenado la cabeza contra Carlos y viceversa.

Trabajas buscando talentos.

Sí, para que la Región Callao los acoja y forme. Todo es muy organizado y llevado de manera excelente.

¿Sigues estudiando?

Recién me he matriculado en el Instituto American English y poco a poco voy soltando mis primeras palabras.

¿Mándate una frase?

My name is Mario, I used to play as a professional footballer. (Mi nombre es Mario, ex futbolista profesional).

Un abrazo, hace mucho no conversábamos.

Al Trome por esta entrevista y ya saben que hay que cuidarse.